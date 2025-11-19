Lũ về bất ngờ, 130 người ở Làng trẻ SOS Quy Nhơn lên tầng 2 chờ hỗ trợ

Ngày 19/11, ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết hơn 130 cán bộ, nhân viên và các em nhỏ tại trung tâm đã được di dời lên tầng 2 trong khi chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Theo ông Ngọc, mưa lớn kéo dài từ đêm 18/11 khiến khuôn viên của Làng trẻ em SOS Quy Nhơn ngập sâu. Nhiều điểm, nước dâng 1,5 - 2m và đang tiếp tục lên nhanh.

Khuôn viên Làng trẻ SOS Quy Nhơn bị nước bao quanh khiến hơn 130 người đang bị cô lập (Ảnh: Đình Ngọc).

Lũ bất ngờ dâng nhanh trong đêm khiến 130 cán bộ, nhân viên và các em nhỏ, trong đó có 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải khẩn cấp di dời lên tầng 2 để đảm bảo an toàn.

"Khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ, nắm thông tin nhằm lên phương án di dời. Lúc này mọi người vẫn đang chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Chúng tôi đang rất cần nhu yếu phẩm, nước uống do lũ bao quanh các tòa nhà, không thể di chuyển", ông Ngọc nói.

Khuôn viên Làng trẻ SOS Quy Nhơn bị ngập gần 2m (Ảnh: Đình Ngọc).

Theo ông Ngọc, các em nhỏ và cán bộ, nhân viên đang tạm thời an toàn trên tầng 2. Tuy nhiên, những người có mặt tại đây đang đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nước uống. Điện bị cắt nên bếp không hoạt động, các em nhỏ và cán bộ phải dùng mì gói, bánh tráng để cầm cự.

Phó Giám đốc Dự án làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho hay do nước chảy xiết, sóng mạnh, các phương tiện khó khăn khi tiếp cận khu vực làng trẻ. Sóng điện thoại cũng chập chờn khiến liên lạc bên ngoài bị gián đoạn.