Hiện trạng nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong ở Hải Phòng

Dự án nút giao giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong (hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong) có tổng mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng, sẽ xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng một theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo rộng 30m.

Trên tuyến đường Bùi Viện sẽ làm hầm chui theo hướng đường Bùi Viện, thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dài 485m (trong đó hầm kín có chiều dài 125m với 6 làn xe, chiều rộng 27,7m, vận tốc 70km/h).

Trong ảnh là phối cảnh dự án tại vị trí hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong (Ảnh: BQL Dự án cung cấp).

Nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong - World Bank trước thời điểm khởi công dự án.

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo ghi nhận của phóng viên vào những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị thi công đã lắp đặt hàng rào quanh đảo giao thông giao giữa đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong - World Bank.

Đơn vị thi công đang ép cọc cừ larsen chống lở đất để làm hầm chui.

Từng chuyến xe tải liên tục chở đất ở khu vực đảo giao thông đi nơi khác để phục vụ thi công hầm chui.

Tại hai đầu đường Bùi Viện và World Bank, đơn vị thi công đã thu hẹp làn đường, tổ chức phân luồng phương tiện phù hợp nhằm tạo khoảng trống giữa tim đường để phục vụ thi công hầm chui xuyên qua đảo giao thông.

Anh Hoàng Văn Bàng, Đội trưởng phụ trách thi công dự án, cho biết đơn vị đang tập trung xử lý nền đất yếu và triển khai đồng bộ các hạng mục liên quan theo từng vị trí. Những đoạn hầm sau khi khoan bảo đảm chất lượng sẽ được ép cừ Larsen và tiến hành đào móng theo đúng quy trình.

Theo anh Bàng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đặc biệt coi trọng. Các đơn vị chức năng liên quan đều tập trung thực hiện hạng mục này, đồng thời xây dựng phương án tổ chức giao thông, trình thẩm định và triển khai theo từng giai đoạn.

Về khó khăn, anh Bàng cho biết khu vực nút giao gần sân bay có nhiều hạ tầng ngầm như cáp quang, điện, nước…, khiến công tác giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian. Dù vậy, đơn vị thi công vẫn quyết tâm bảo đảm tiến độ và hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật đúng thời hạn.

Theo anh Bàng, dự án hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong đang được thi công ở giai đoạn 1. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2, mở rộng hàng rào để tăng mặt bằng thi công, bổ sung máy móc, nhân lực làm việc 3 ca liên tục, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9 theo kế hoạch.

Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực phường Hải An, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện khi di chuyển qua nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự.

Vị trí thực hiện dự án (Ảnh: Google Maps).