Hà Nội xóa sổ các bãi xe gầm cầu sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy

Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy, ngày 4/9 Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

Cụ thể, Sở Xây dựng giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (gọi tắt ban duy tu) chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, bảo trì đường bộ, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác.

Bên cạnh đó, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật.

Đặc biệt đơn vị này phải chịu trách nhiệm nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ; báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 15/9.

Bên trong hiện trường có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Văn Thắng).

Ban duy tu cũng có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát PCCC để tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép,...

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông cũng tiến hành rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ để tham mưu UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Đầu tư có trách nhiệm rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh, báo cáo UBND thành phố để đưa vào kế hoạch bố trí vốn trung hạn và danh mục kêu gọi đầu tư hàng năm.

Như Dân trí đã thông tin vào ngày 30/8, ở nhánh lên xuống gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi.

Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Kết quả kiểm tra kết cấu công trình sau vụ cháy thể hiện, nhiều phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp cầu, bê tông bảo vệ trụ cầu bị bong vỡ, lộ cốt thép.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp (nút giao) này.

Sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc sử dụng hành lang an toàn giao thông, nghiêm cấm việc trông giữ xe dưới gầm cầu mất an toàn. Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng (nếu có) trước ngày 30/10.