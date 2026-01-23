Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
(Dân trí) - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới vừa được Ban Chấp hành bầu ra, gồm 25 người. Trong đó có 23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra ngày 23/1, ngay tại Đại hội XIV của Đảng, đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới gồm 25 thành viên.
Trung ương cũng đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm:
Ban Chấp hành Trung ương thông qua số lượng 25 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm 23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm.
Kết quả 23 nhân sự được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm:
1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
3. Ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
4. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6. Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
8. Ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
13. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương
17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3
18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8
19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6
20. Ông Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A
21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1
22. Ông Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.
Đây cũng là đơn vị tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và pháp luật của Nhà nước.