Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra ngày 23/1, ngay tại Đại hội XIV của Đảng, đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới gồm 25 thành viên.

Trung ương cũng đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm:

Ban Chấp hành Trung ương thông qua số lượng 25 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm 23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm.

Kết quả 23 nhân sự được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

4. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

7. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

13. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6

20. Ông Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1

22. Ông Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng