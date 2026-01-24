Thông tin chi tiết Bộ Chính trị khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đánh dấu sự thành công của Đại hội.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV với 200 Ủy viên, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 dự khuyết. Trung ương khóa mới cũng tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để quyết định nhiều nội dung quan trọng về nhân sự.

Một trong những phần việc đó, là bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa XIV. Kết quả, Trung ương khóa XIV bầu Bộ Chính trị khóa mới gồm 19 Ủy viên và Ban Bí thư gồm 13 thành viên.

Đặc biệt, Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị này trong khóa mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

Những gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị tái cử

Trong số 10 Ủy viên Bộ Chính trị tái cử có Tổng Bí thư Tô Lâm, người tham gia 3 khóa Ủy viên Bộ Chính trị (XII, XIII, XIV), 4 khóa Trung ương (XI, XII, XIII, XIV) và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - người tham gia 2 khóa Bộ Chính trị (XIII, XIV) và 5 khóa Trung ương (X - dự khuyết, XI, XII, XIII, XIV).

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục tái cử ở khóa XIV còn có 2 thành viên Chính phủ, là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Khối Quốc hội cũng có 2 nhân sự tái cử là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đồng thời là 2 trong 3 người tái cử thuộc lực lượng vũ trang và mang quân hàm Đại tướng, cùng với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Công tác ở ban Đảng Trung ương, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, là gương mặt trẻ nhất tái cử Bộ Chính trị khóa mới.

Ông Lê Minh Hưng năm nay 56 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII hồi tháng 5/2024.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc là lãnh đạo địa phương duy nhất tái cử Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đồng thời được bầu vào Bộ Chính trị hồi tháng 1/2025, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Ngọc có thời gian dài công tác gắn với ngành công an và từng có một nhiệm kỳ giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 8/2024, ông đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đến tháng 11/2025 được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và một số lãnh đạo trong Bộ Chính trị khóa XIV (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài - thành viên nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa XIII - cũng tiếp tục tái cử.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV.

Bà Hoài từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương, trước khi về nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và 3 tháng sau được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đến cuối năm 2025, bà Hoài thôi chức Bí thư Hà Nội và giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng trong số thành viên tái cử có 3 người bằng tuổi, cùng sinh năm 1962, đó là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Nhiều lãnh đạo ban Đảng lần đầu tham gia Bộ Chính trị

Bên cạnh đội ngũ nhân sự tái cử, trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV vừa được bầu, có 9 người lần đầu tham gia Bộ Chính trị.

Đó là: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với danh sách này, khối các cơ quan Đảng Trung ương có số lượng Ủy viên lần đầu tham gia Bộ Chính trị lớn nhất, trong đó có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Riêng ông Lê Minh Trí hiện là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Trong khi đó, khối Chính phủ có 2 thành viên là Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Khối địa phương có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, lần đầu tham gia Bộ Chính trị.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh; trình độ thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2025), Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI - dự khuyết, XII, XIII); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV).

Các Ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Tân Ủy viên lần đầu tham gia Bộ Chính trị và trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nghị năm nay 50 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, có trình độ Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV và từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở cả Trung ương và địa phương như Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Cuối tháng 8/2025, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.