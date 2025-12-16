Cầu dây văng đầu tiên ở Thanh Hóa chuẩn bị thông xe kỹ thuật

Được khởi công từ tháng 5/2024, dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây (thành phố Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư khoảng 647 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 800m. Trong đó, phần cầu vượt dài hơn 276m, thiết kế theo kiểu dây văng hiện đại, mặt cầu rộng 22,5m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Sau thời gian thi công, cây cầu này cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, chuẩn bị thông xe kỹ thuật.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết đây là cầu dây văng đầu tiên ở Thanh Hóa, có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây phường Hạc Thành, góp phần giảm ùn tắc tại nút giao đường Trịnh Kiểm - Đại lộ Đông Tây - đường Nguyễn Trãi, cải thiện kết nối hạ tầng và điều kiện đi lại cho người dân. Dự kiến đến ngày 19/12, dự án thông xe kỹ thuật.

Theo ghi nhận vào sáng 16/12, các hạng mục dây văng trên cầu đã được lắp đặt xong, đơn vị thi công đang trang trí lại các họa tiết phụ theo thiết kế.

Điểm nhấn của cây cầu là phối cảnh hạc trắng và trống đồng Đông Sơn - điểm kết nối giữa các hệ thống dây văng.

Đơn vị thi công đã hoàn tất việc thảm nhựa đường. Đội ngũ công nhân đang gấp rút sơn vạch kẻ đường để đảm bảo đúng tiến độ thông xe kỹ thuật.

Hạng mục cây xanh trên dải phân cách và đèn trang trí đã được hoàn thiện trước ngày thông xe.

Bên trong công trường, đội ngũ công nhân đang khẩn trương lắp đặt lan can, rãnh thoát nước trên mặt cầu.

Khoảng 50m đường nối lên cầu đang được đơn vị thi công thảm nhựa, sơn vạch kẻ.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết dự kiến ngày 17/12, các hạng mục quan trọng của dự án sẽ được hoàn tất để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Vị trí dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam (Ảnh: Google Maps).