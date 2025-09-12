600m đường vào Đại học Hà Nội ngổn ngang vật liệu, dân than trời vì ô nhiễm

Dự án xây dựng đường vào Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bắt đầu khởi công từ tháng 12/2023, dự kiến thời gian thi công khoảng 18 tháng.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải toả mặt bằng, dự án này phải "đắp chiếu" nhiều tháng qua. Việc ngừng thi công khiến con đường này trở nên nhếch nhác, ô nhiễm khiến người dân ngán ngẩm, than trời.

Dự án có tổng chiều dài hơn 560m, gồm ba tuyến chính: Tuyến 1 dài 108,75m, rộng 23,5m, nối từ đường Nguyễn Trãi đến cổng Trường Đại học Hà Nội; tuyến 2 dài hơn 309m, rộng 17,5m, nối từ cổng Trường Đại học Hà Nội đến phố Phùng Khoang; tuyến 3 dài hơn 140m, rộng 23,5m, nối từ tuyến 2 về đường Nguyễn Trãi.

Ghi nhận của PV Dân trí tại các tuyến, đoạn từ đường Nguyễn Trãi nối vào cổng trường Đại học Hà Nội, thi công dang dở, mặt đường đã được rải nhựa, tuy nhiên hai bên đường vỉa hè chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Khu vực này khá nhếch nhác, vô tình trở thành điểm tập kết rác, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm.

Ngay trước cổng Đại học Hà Nội là khu vực tập kết vật liệu xây dựng, máy móc của đơn vị thi công nhiều tháng qua.

Nhiều vật liệu xây dựng, sắt thép, ống cống nằm ngổn ngang trên vỉa hè, chiếm hết phần đường của người đi bộ.

"Khu vực này hơn 1 năm nay đã ngổn ngang như vậy rồi, gần như toàn bộ lối đi trên vỉa hè đều bị chiếm dụng làm bãi tập kết vật liệu. Sợ nhất là vào các buổi học về tối muộn, đèn đường không có, vật liệu xây dựng nằm khắp nơi, miệng cống, vỉa hè lởm chởm, đi lại rất nguy hiểm", Diệu Hoa, sinh viên trường Đại học Hà Nội, cho hay.

Tuyến 2 dài hơn 309m, rộng 17,5m, nối từ cổng Đại học Hà Nội đến phố Phùng Khoang. Dọc tuyến này, một bên là nhà dân, các hộ kinh doanh, bên còn lại là vỉa hè gần như bị "nuốt" bởi rất nhiều loại vật liệu xây dựng như ống cống, cáp điện, đá lát đường, rác thải.

Khu vực này, những ngày nắng thì bụi, nhưng mưa xuống thì lòng đường thi công dở dang biến thành ao nước tù, tụ đọng rác thải.

Điểm cuối của tuyến 2 hiện đang vướng mắc giải toả mặt bằng, một số hộ dân cuối tuyến chưa thoả thuận được việc di dời. Tuy nhiên, con đường bê tông cũ của khu vực này cũng đã bị đào xới, lấp lại bằng nhiều vật liệu xây dựng, đất đá, rác thải khiến người dân đi lại khó khăn.

Nước mưa đọng lại cùng với rác thải gần khu vực chợ dân sinh gần đó thải ra khiến khu vực này bốc mùi hôi thối, ô nhiễm nặng.

Bà Lê Thị Bình (đường Phùng Khoang) cho hay, nhà bà đã thoả thuận xong đền bù và được giải toả khoảng 100m vuông đất để đơn vị thi công làm dự án mở rộng đường. Tuy nhiên, hơn một năm nay dự án ì ạch, mãi không xong, đường dân sinh phía trước thì đào xới lên xong để đó, mưa xuống biến thành ao nước tù, rất ô nhiễm, bất tiện cho cuộc sống người dân xung quanh.

"Cứ mưa xuống là ngập, động vật chết, rác từ chợ dân sinh đổ ra, ruồi muỗi khắp nơi, hôi thối không chịu được. Ban ngày tôi phải đóng cửa kín mít, lâu lâu mới dám mở ra. Đường vào nhà thì không có, gia đình đi xe máy về phải vứt ở bên ngoài nhà hàng xóm rồi đi bộ vào cả năm nay", bà Bình nói.

Phương tiện thi công của dự án nằm rỉ sét nhiều tháng qua giữa "ao nước" trên đường Phùng Khoang.

Điểm cuối của tuyến 2 nối ra đường Phùng Khoang do nhiều tháng không thể thi công do vướng mặt bằng, trở thành nơi tập kết rác sinh hoạt của người dân nhiều tháng qua.

Tuyến 3, nối từ ngõ 30 Phùng Khoang ra Nguyễn Trãi cũng chưa thể thi công vì vướng mặt bằng chưa giải toả, trở nên nhếch nhác, ô nhiễm. Rác thải, nước mưa ứ động lại gần khu vực chợ dân sinh khiến ruồi, muỗi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân khu vực xung quanh.