Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ

- Chị ơi, em đói!

- Em lấy cơm nguội, chan nước canh bí ăn đi! Chị đang bận!

Đoạn đối thoại của cô bé 16 tuổi Hà Thị Mỹ Hương với em gái vang lên trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng chỉ vẻn vẹn đôi câu nhưng khiến cho người lớn phải quặn thắt lòng.

4 đứa trẻ từng có ba, có mẹ, từng sống trong cảnh sum vầy nhưng rồi, sự bất hạnh ập đến khiến gia đình nhỏ “tan đàn, xẻ nghé”.

Bé Hà Thị Mỹ Hương cùng 3 em nhỏ trong căn nhà cũ (Ảnh: Minh Hậu).

Ba mất, mẹ bỏ đi

Nhiều năm trước, anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê gốc Quảng Ngãi) rồi cùng đến tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp. Hàng ngày, chị Hà đến các vườn rau trong vùng làm thuê, anh Ót mưu sinh bằng nghề phu hồ. Cuộc sống nhà trọ, nguồn thu nhập không cao nhưng đổi lại, vợ chồng anh Ót sống trong hòa thuận, đón tin vui khi lần lượt 4 đứa con chào đời.

Năm 2023, trong lúc từ công trình xây dựng về nhà, anh Ót bất ngờ bị tai nạn giao thông, đột ngột qua đời, bỏ lại vợ cùng 4 con thơ. Từ đây, chị Hà phải nén đau thương, một mình gánh vác cả gia đình. Kinh tế khó khăn, con gái lớn của chị Hà là Hà Thị Mỹ Hương (SN 2010) buộc phải nghỉ học giữa chừng, phụ mẹ chăm em nhỏ.

Xót ca cảnh bé gái 16 tuổi bươn chải nuôi 3 em thơ (Video: Minh Hậu).

Suốt những năm tháng sống trong túng quẫn, chị Yến Hà rơi vào khủng hoảng tâm lý để rồi đến cuối năm 2025, chị dứt áo ra đi, để lại 4 con thơ nheo nhóc trong căn nhà cũ.

Dù mới bước qua tuổi 16, Hà Thị Mỹ Hương gánh vác trọng trách lớn khi vừa làm cha, làm mẹ, làm chị 3 em nhỏ.

Làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em

Hàng ngày, để có tiền trang trải cuộc sống, Hương xin làm thuê tại vườn rau của một hộ dân trong xã với tiền công 150.000 đồng/ngày. Số tiền này, Hương dành dụm mua gạo, mắm muối, lo bữa cơm cho các em.

Cô bé 16 tuổi chia sẻ: “Hàng ngày, con dậy sớm, chuẩn bị đồ rồi đưa các em đi học. Sau đó, con về nhà nấu cơm, nấu đồ ăn để sẵn cho các em ăn trưa. Mọi việc trong nhà xong thì con đến vườn rau để làm thuê. Chiều về, con nấu ăn, tắm rửa cho các em…”.

Ba mất trong vụ tai nạn giao thông, mẹ rời đi, Hà Thị Mỹ Hương một mình chăm em nhỏ (Ảnh: Minh Hậu).

“Con nhớ ba lắm! Ba hứa rằng ba sẽ ở bên cạnh, nuôi con và các em khôn lớn nhưng rồi ba không thực hiện được nữa. Ba mất, mẹ cũng rời đi, 4 chị em chúng con bơ vơ, bữa đói bữa no”, Hà Thị Mỹ Hương nói trong nước mắt.

“Lúc đi làm vườn, con nhặt nhạnh rau, củ mang về nấu cho các em ăn. Thỉnh thoảng, các cô, các chú trong xóm cho con tiền, con mua thêm thịt, cá. Bây giờ, mong ước lớn nhất của con là con đi làm, kiếm được tiền để nuôi các em”, bé gái 16 bộc bạch.

Bé Hà Thị Mỹ Hương bên bàn thờ ba (Ảnh: Minh Hậu).

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ là điểm tựa duy nhất của 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương. Bà Lệ là nông dân, người thân họ hàng xa của 4 cháu. Căn nhà cũ kĩ mà 4 đứa trẻ tá túc cũng là công trình của bà Lệ.

Bà Lệ cho biết: “Ngày trước, vì thương 5 mẹ con không có nơi ở nên tôi sửa lại căn nhà cũ để cả nhà chị Hà ở tạm. Cuộc sống khó khăn, Hà thay đổi tính cách rồi bỏ lại 4 con nhỏ, đi đâu không ai biết. Hàng ngày, tôi và một số người dân trong xóm vẫn lui tới thăm 4 đứa nhỏ. Thỉnh thoảng giúp các cháu ít gạo, thực phẩm, ít tiền để các cháu trang trải cuộc sống”.

Bé Hà Thị Mỹ Hương không cầm được cảm xúc khi tâm sự về gia cảnh (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Nguyễn Thị Bạch Sương, Chi hội trưởng Chi hội Nhân Đức, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng, xác nhận, do mất ba, mẹ không còn liên lạc nên một mình Hà Thị Mỹ Hương phải kiếm tiền nuôi 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (SN 2014), Hà Văn Thọ (SN 2017), Hà Thị Vân (SN 2021).

“Thời gian qua, Chi hội Nhân Đức cùng các nhà hảo tâm thăm hỏi, hỗ trợ phần vật chất đến 4 cháu bé. Về lâu dài, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để 4 cháu nhỏ không phải chịu cảnh đói khổ, có điều kiện tiếp tục được đến trường”, bà Nguyễn Thị Bạch Sương chia sẻ.