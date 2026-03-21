Mong ước của người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyền thành hiện thực

Ngày 20/3, báo Dân trí phối hợp UBND xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình ông Đào Văn Chín (75 tuổi, trú thôn 2).

Ông Chín là nhân vật trong bài viết “Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyền”. Thông qua bài viết, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình gần 164 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nhận được hơn 10 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp.

Khởi công nhà Nhân ái tặng người cha 75 tuổi và 3 con tật nguyền (Video: Trung Thi).

Từ nguồn kinh phí của bạn đọc Dân trí, ông Chín dành toàn bộ để xây dựng căn nhà mới diện tích 68m2, gồm 3 phòng ngủ và phòng khách; nền lát gạch men, mái lợp ngói. Dự kiến, ngôi nhà sẽ được thi công và hoàn thành trong 1,5 tháng.

Tại buổi lễ khởi công, ông Chín xúc động chia sẻ: “Mấy cha con tôi nghèo khó, bệnh tật, sống nhờ tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước nên không dám mơ có ngày được xây nhà mới. Nay được bạn đọc hỗ trợ số tiền lớn để xây nhà, 4 cha con thực sự rất mừng. Có mái ấm kiên cố, chúng tôi không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão nữa”.

Bạn đọc hỗ trợ gần 164 triệu đồng để ông Chín xây nhà mới (Ảnh: Trung Thi).

Thay mặt các con, ông Chín gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, quý bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình.

Tham dự buổi lễ, ông Trương Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lãnh đánh giá, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí rất thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt cho những hoàn cảnh khó khăn.

“Chương trình có điểm hay là đến tận nơi, nắm bắt cụ thể tình hình tại địa phương để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích. Như trường hợp của ông Chín là được hỗ trợ xây nhà”, ông Hòa nói.

Vật liệu xây dựng được tập kết phục vụ thi công nhà ông Chín (Ảnh: Trung Thi).

Ông Hòa cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, báo Dân trí và mong Chương trình Nhân ái ngày càng lan tỏa, giúp thêm nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo.

Như báo Dân trí đã phản ánh, dù tuổi cao, ông Chín vẫn phải chăm sóc 3 người con tật nguyền. Trong đó, 1 người bị bại liệt từ nhỏ; 1 người mắc bệnh tâm thần, thường đi lang thang; người còn lại bị tiểu đường nặng và đã bị cụt một chân.

Bên trong ngôi nhà cũ của ông Chín (Ảnh: Trung Thi).

Trước đây, 4 cha con sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhiều thanh gỗ bị mối mọt, tường loang lổ, mái ngói mục nát. Mỗi khi mưa, nước dột khắp nơi trên sàn nhà, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của gia đình ông.

Gia đình ông Chín chủ yếu sống nhờ trợ cấp xã hội khoảng 2,25 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ ông một con bò giống để chăn nuôi. Mong mỏi lớn nhất của 4 cha con ông Chín là có kinh phí sửa chữa nhà ở, giúp cả gia đình thoát cảnh mưa dột.