Nhận hơn 465 triệu đồng giúp cứu con, vợ chồng nghèo mừng không ngủ được

Ngày 23/3, phóng viên Dân trí và đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đến thăm hỏi, trao biển tượng trưng số tiền 465.098.466 đồng của bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Trung Kiên (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk).

Toàn bộ số tiền đã được gửi vào tài khoản của ông Nguyễn Phượng (51 tuổi, bố em Kiên).

Phóng viên Dân trí và đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao biển tượng trưng số tiền 465.098.466 đồng của bạn đọc để giúp đỡ em Nguyễn Trung Kiên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Phượng xúc động đón nhận số tiền lớn mà bạn đọc báo Dân trí đã dành tặng, giúp người con trai duy nhất của vợ chồng ông có chi phí điều trị bệnh suy tủy.

"Biết tin con trai được nhiều người thương, giúp đỡ nhiều tiền như vậy, vợ chồng tôi mừng đến không ngủ được. Chúng tôi tin rằng, đây là phép màu để con trai được tiếp tục hành trình giành lại sự sống. Vợ chồng tôi bàn bạc sẽ đưa con ra Hà Nội để bác sĩ đánh giá tình hình, tìm cơ hội phẫu thuật ghép tủy. Chặng đường phía trước còn dài nhưng gia đình tôi sẽ cố gắng thật nhiều", người bố nghèo chia sẻ.

Vợ chồng ông Phượng gửi lời cảm ơn đến tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Phượng khẳng định, gia đình sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ một cách tiết kiệm, đúng mục đích. "Tấm lòng của mọi người, gia đình tôi xin mãi mãi khắc ghi!", ông bày tỏ.

Tại buổi trao tiền, bác sĩ Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và quý bạn đọc suốt nhiều năm qua đã đồng hành giúp đỡ nhiều bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có trường hợp của em Kiên.

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin được tri ân những tấm lòng cao đẹp của bạn đọc báo Dân trí đã rộng lòng hỗ trợ đến người bệnh kém may mắn. Mong rằng, những nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ tiếp tục lan tỏa để nhiều mảnh đời kém may mắn có thêm cơ hội được cứu chữa", bác sĩ Thủy gửi gắm.

Bác sĩ Lê Ka Thủy thăm hỏi, động viên em Kiên luôn cố gắng trong quá trình chữa trị bệnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Em Nguyễn Trung Kiên là nhân vật trong bài viết "Bố mẹ nghèo khẩn cầu cho con trai duy nhất được sống".

Tháng 7/2025, Kiên bị sốt kèm xuất huyết dưới da, bệnh tình mỗi ngày càng nặng, gia đình đã đưa em vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để theo dõi. Tại đây, em được kết luận bị suy tủy - căn bệnh hiểm nghèo dẫn đến việc thiếu máu nặng, hồng cầu liên tục giảm sâu, phải điều trị lâu dài.

Vợ chồng ông Phượng vừa thoát khỏi hộ nghèo của phường, không có thu nhập ổn định nên việc xoay xở để chữa bệnh cho con trai là điều vô cùng khó khăn. Để cứu được con trai duy nhất, ông Phượng phải đi làm thuê khắp vùng, chắt chiu từng đồng lo cho con.

Mắc bệnh suy tủy, em Kiến phải tạm ngưng học và nhập viện liên tục (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong lúc khó khăn cùng cực, được người thân hướng dẫn, ông Phượng đã viết đơn cầu cứu bạn đọc báo Dân trí với mong ước có thể nhận được sự giúp đỡ để tiếp tục chuỗi điều trị cho con.