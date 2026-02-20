Điện rác Seraphin (AMACCAO) - Nơi ngọn lửa không tắt trong mùa đoàn viên

Khi rác thải đô thị được xử lý không nghỉ ngày Tết

Những ngày giáp Tết, Hà Nội bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm. Phố phường rực rỡ ánh đèn, từng gia đình tất bật chuẩn bị mâm cơm đoàn viên, chờ đợi giây phút sum họp thiêng liêng. Cùng với nhịp sống ấy, lượng rác thải sinh hoạt của Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán cũng tăng cao.

Khác với nhiều lĩnh vực có thể tạm dừng hoạt động, điện rác là ngành không có khái niệm nghỉ Tết, đòi hỏi vận hành liên tục 24/24 giờ, 365 ngày trong năm.

Ở một góc ngoại thành Thủ đô, Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO vẫn vận hành không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm (Ảnh: AMACCAO).

Hệ thống lò đốt rực lửa duy trì nhiệt độ ổn định; dây chuyền xử lý khí thải vận hành nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn môi trường; các tổ máy phát điện được kiểm soát chính xác đến từng thông số kỹ thuật.

Toàn bộ hệ thống vận hành như một cỗ máy đồng bộ, gắn kết chặt chẽ từng mắt xích, không cho phép bất kỳ sự gián đoạn nào làm chậm nhịp xử lý rác và phát điện của thành phố.

Các kỹ sư, công nhân tại Nhà máy điện rác Seraphin duy trì công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm các hoạt động vận hành diễn ra an toàn, hiệu quả (Ảnh: AMACCAO).

Đây là cái Tết đầu tiên của nhà máy kể từ khi chính thức vận hành thương mại. Việc duy trì hệ thống hoạt động an toàn, ổn định trong dịp cao điểm không chỉ là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, mà còn là sự khẳng định năng lực tổ chức, quản trị và làm chủ vận hành một dự án công nghiệp môi trường quy mô lớn của đội ngũ người AMACCAO.

Tại Seraphin, Tết không được nhận diện bằng pháo hoa hay những nghi thức quen thuộc, mà bằng ánh đèn phòng điều khiển luôn sáng, bằng các ca trực được duy trì đều đặn suốt ngày đêm.

Sự vận hành thầm lặng ấy đảm bảo công việc xử lý rác và phát điện của thành phố không bị ngắt quãng, ngay cả trong những thời khắc đoàn viên thiêng liêng. Phía sau hệ thống hiện đại ấy là những con người chọn ở lại để giữ cho ngọn lửa trong lò đốt không tắt và giữ cho trách nhiệm với cộng đồng luôn được thực hiện trọn vẹn.

100 con người làm việc 3 ca 4 kíp giữ nhịp hệ thống

Sau lớp quần áo bảo hộ và những ca trực nối tiếp nhau là những câu chuyện rất đời. Trong ánh đèn trắng của phòng điều khiển, những dãy màn hình vẫn nhấp nháy thông số vận hành, những ca làm việc lặng lẽ nối nhau qua từng khung giờ.

Không khí làm việc tập trung cao độ tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện rác Seraphin (Ảnh: AMACCAO).

Trước giờ giao ca, có người tranh thủ gọi nhanh về nhà, màn hình điện thoại hiện lên mâm cơm Tết quen thuộc, tiếng trẻ con cười nói vội vã. Rồi cuộc gọi tắt đi, người ở lại bước tiếp vào ca trực mới, mang theo lựa chọn tạm gác niềm riêng để hoàn thành một công việc chung.

Với nhiều kỹ sư, công nhân trực Tết tại Seraphin, điều giúp họ vững tâm ở lại không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là sự thấu hiểu và động viên từ gia đình.

Một kỹ sư vận hành chia sẻ: “Bố mẹ cũng động viên là làm công việc ý nghĩa thì cố gắng, nhà lúc nào cũng đợi. Nghe vậy nên dù không về được, trong lòng vẫn thấy ấm áp, ở lại làm việc cũng thấy yên tâm hơn”.

Theo ban lãnh đạo nhà máy, trong dịp Tết năm nay có gần 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn duy trì làm việc theo chế độ 3 ca 4 kíp như ngày thường.

Bên cạnh yêu cầu vận hành liên tục, ban lãnh đạo nhà máy cũng linh hoạt sắp xếp nhân sự, tạo điều kiện để những cán bộ ở gần có thể tranh thủ về với gia đình lâu hơn, đồng thời chăm lo để những người ở xa vẫn cảm nhận được không khí Tết ấm áp ngay tại nơi làm việc.

Dù không về nhà đón Tết, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Seraphin vẫn đón một mùa đoàn viên đủ đầy theo cách rất riêng. Ban lãnh đạo nhà máy dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng trực Tết, từ bữa ăn ngày lễ, điều kiện sinh hoạt, đến sự động viên, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trong khuôn viên nhà máy, không khí Tết hiện diện một cách giản dị nhưng ấm cúng - qua những mâm cơm chung, những lời chúc đầu năm trao nhau giữa ca trực, gắn kết những con người cùng chung một trách nhiệm.

Những món quà, lời chúc tốt đẹp nhất được Ban lãnh đạo nhà máy gửi tặng đến từng cá nhân nhân dịp đầu xuân năm mới (Ảnh: AMACCAO).

Với các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Seraphin, đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu đón Tết Việt Nam, họ không chỉ hiểu thêm về văn hóa Việt, mà còn cảm nhận rõ tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ vận hành Việt.

Ông Zhu JunChen - Chuyên gia nước ngoài tại nhà máy - chia sẻ: “Dù là ngày Tết, nhà máy vẫn vận hành rất kỷ luật nhưng không hề có sự xa cách. Mọi người quan tâm đến nhau từ những điều rất nhỏ, cùng ăn, cùng trực, cùng động viên nhau qua từng ca làm việc. Không khí ở Seraphin khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một gia đình, rất ấm áp và đáng trân trọng”.

Tại Seraphin, sự bền bỉ trong từng ca trực, dưới ánh đèn phòng điều khiển luôn sáng, đã tạo nên những “người giữ lửa” thầm lặng giữ cho hệ thống xử lý rác và phát điện vận hành ổn định. Nhờ đó, mỗi ngày hàng nghìn tấn rác sinh hoạt của Hà Nội vẫn được xử lý kịp thời, không ứ đọng trong thành phố những ngày cao điểm, giữ gìn cảnh quan đô thị để nhịp sống của Thủ đô Hà Nội không bị gián đoạn ngay cả trong những ngày Tết.

Điện rác Seraphin - nơi không chỉ ngọn lửa xử lý rác luôn rực cháy, mà ngọn lửa cống hiến của con người cũng chưa từng ngơi nghỉ (Ảnh: AMACCAO).

Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, mỗi ca trực nơi Seraphin không chỉ là công việc, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm với cộng đồng: rác thải được xử lý kịp thời, năng lượng xanh được tái tạo liên tục, môi trường đô thị được bảo vệ bằng những nỗ lực âm thầm phía sau ánh sáng của thành phố.

Giữa mùa đoàn viên, ánh lửa trong lò đốt vẫn cháy đều, bảng điều khiển vẫn sáng đèn, lặng lẽ nhưng đủ bền bỉ để góp phần giúp Hà Nội sạch hơn, xanh hơn mỗi ngày.