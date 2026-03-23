Mẹ nói với con trai bại liệt: “Con nháy mắt 3 lần để cảm ơn”
(Dân trí) - Trước niềm vui sắp được chuyển vào ngôi nhà kiên cố, Tuyến gửi lời cảm ơn tới những người đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình bằng một hành động đặc biệt.
Vừa qua, báo Dân trí đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên (Lào Cai), tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà Nhân ái dành tặng gia đình chị Vi Thị Mạch (SN 1973, trú tại thôn Nà Nọi, xã Lục Yên).
Chị Mạch là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chi”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Thông qua bài viết, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ gia đình số tiền 134.430.067 đồng.
Ngày được tặng ngôi nhà Nhân ái, chị Mạch xúc động gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình có được một mái ấm kiên cố.
Dù đang đứng trong ngôi nhà mới của chính mình, chị Mạch vẫn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Bởi trước đây, số tiền trợ cấp ít ỏi của người mẹ già bị tai biến và con trai liệt giường không đủ trang trải thuốc men, sinh hoạt phí. Giờ đây, nhờ có sự chung tay từ bạn đọc Dân trí, gia đình chị Mạch đã có thể yên tâm ngủ trong căn nhà vững chãi, không còn nỗi lo mưa gió mỗi đêm.
Chị Mạch ôm con trai Triệu Ngọc Tuyến (SN 1996) đang nằm liệt giường, hai mẹ con cùng rưng rưng nước mắt. Nhưng hôm nay, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tuyến hiểu niềm vui đang đến với gia đình, nhưng không thể nói thành lời. Theo lời mẹ, Tuyến nháy mắt 3 lần để gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Khoảnh khắc xúc động ấy khiến những người chứng kiến đều lặng đi.
Dìu Tuyến ngồi dậy, chị Mạch nói: “Các anh đến thăm, trao nhà cho mẹ con mình đấy, con cười lên nhé, không khóc. Nhờ báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình mình đã có nhà mới để ở. Con phải cố lên, ngày mai các chú, các bác sẽ chuyển con sang nhà mới”.
Trong căn lán cũ, lời động viên “cố lên Tuyến ơi!” của người mẹ khiến ai cũng nghẹn lòng.
“Tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, lãnh đạo xã Lục Yên và nhà hảo tâm đã hỗ trợ để gia đình có được ngôi nhà kiên cố. Giờ đây, tôi chỉ mong còn được ở bên mẹ và con trai ngày nào là hạnh phúc ngày ấy”, chị Mạch xúc động chia sẻ.
Tại lễ khánh thành, ông Đinh Khắc Yên, Bí thư Đảng ủy xã Lục Yên, cảm ơn báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương nhiều năm qua trong việc hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn.
“Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hộ như gia đình chị Mạch có sinh kế, ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Yên cho biết.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 254 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 220 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 32 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…