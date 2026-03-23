Mẹ nói với con trai bại liệt: “Con nháy mắt 3 lần để cảm ơn”

“Con nháy mắt 3 lần để cảm ơn bạn đọc báo Dân trí!” (Video: Đình Tùng).

Vừa qua, báo Dân trí đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên (Lào Cai), tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà Nhân ái dành tặng gia đình chị Vi Thị Mạch (SN 1973, trú tại thôn Nà Nọi, xã Lục Yên).

Báo Dân trí phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Lục Yên khánh thành ngôi nhà nhân ái tặng chị Vi Thị Mạch (Ảnh: Đình Tùng).

Chị Mạch là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chi”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Thông qua bài viết, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ gia đình số tiền 134.430.067 đồng.

Ngôi nhà kiên cố được xây dựng gần chỗ ở trước đây của gia đình chị Mạch (Ảnh: Đình Tùng).

Ngày được tặng ngôi nhà Nhân ái, chị Mạch xúc động gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình có được một mái ấm kiên cố.

Chị Mạch hạnh phúc trong ngôi nhà mới (Ảnh: Đình Tùng).

Dù đang đứng trong ngôi nhà mới của chính mình, chị Mạch vẫn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Bởi trước đây, số tiền trợ cấp ít ỏi của người mẹ già bị tai biến và con trai liệt giường không đủ trang trải thuốc men, sinh hoạt phí. Giờ đây, nhờ có sự chung tay từ bạn đọc Dân trí, gia đình chị Mạch đã có thể yên tâm ngủ trong căn nhà vững chãi, không còn nỗi lo mưa gió mỗi đêm.

Triệu Ngọc Tuyến nằm liệt giường đã lâu (Ảnh: Đình Tùng).

Chị Mạch ôm con trai Triệu Ngọc Tuyến (SN 1996) đang nằm liệt giường, hai mẹ con cùng rưng rưng nước mắt. Nhưng hôm nay, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Căn lán cũ mà gia đình chị Mạch ở (Ảnh: Đình Tùng).

Tuyến hiểu niềm vui đang đến với gia đình, nhưng không thể nói thành lời. Theo lời mẹ, Tuyến nháy mắt 3 lần để gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Khoảnh khắc xúc động ấy khiến những người chứng kiến đều lặng đi.

Cụ bà Mông Thị Thể (80 tuổi, mẹ của chị Mạch) bị tai biến, liệt nhiều năm (Ảnh: Đình Tùng).

Dìu Tuyến ngồi dậy, chị Mạch nói: “Các anh đến thăm, trao nhà cho mẹ con mình đấy, con cười lên nhé, không khóc. Nhờ báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình mình đã có nhà mới để ở. Con phải cố lên, ngày mai các chú, các bác sẽ chuyển con sang nhà mới”.

Tuyến trước khi gặp biến cố (Ảnh: Đình Tùng).

Trong căn lán cũ, lời động viên “cố lên Tuyến ơi!” của người mẹ khiến ai cũng nghẹn lòng.

“Tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, lãnh đạo xã Lục Yên và nhà hảo tâm đã hỗ trợ để gia đình có được ngôi nhà kiên cố. Giờ đây, tôi chỉ mong còn được ở bên mẹ và con trai ngày nào là hạnh phúc ngày ấy”, chị Mạch xúc động chia sẻ.

Ông Đinh Khắc Yên, Bí thư Đảng ủy xã Lục Yên (Ảnh: Đình Tùng).

Tại lễ khánh thành, ông Đinh Khắc Yên, Bí thư Đảng ủy xã Lục Yên, cảm ơn báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương nhiều năm qua trong việc hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn.

“Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hộ như gia đình chị Mạch có sinh kế, ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Yên cho biết.