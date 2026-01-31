Báo Dân trí tặng quà Tết người có công với cách mạng tại Lào Cai
(Dân trí) - Những phần quà Tết báo Dân trí trao tặng tới người công với cách mạng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, lòng tri ân, sự sẻ chia nhân văn từ bạn đọc.
Sáng 31/1, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam.
Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực
Tham dự buổi lễ có ông Hà Đức Anh, Bí thư Đảng ủy xã Mậu A; ông Phạm Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mậu A; ông Chu Chính Sơn, Chủ tịch UBND xã Mậu A; phóng viên báo Dân trí và bà con nhân dân.
Tại buổi lễ, nhà báo Trần Thanh, đại diện báo Dân trí đã trao tặng 20 suất quà Tết của bạn đọc báo Dân trí tới các 20 người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam, trên địa bàn xã Mậu A.
Theo chính quyền địa phương, dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả, di chứng của chất độc da cam vẫn ảnh hưởng nặng nề, lâu dài đến sức khỏe, đời sống của nhiều gia đình. Đó là những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đại diện UBND xã Mậu A cho biết, nhiều người lính trở về mang bệnh tật suốt đời, không ít gia đình còn chịu hậu quả di truyền qua nhiều thế hệ. Những cống hiến, hy sinh ấy luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng và ghi nhớ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Quang Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A, cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã tổ chức chương trình trao quà Tết ý nghĩa tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn xã.
“Thay mặt UBND xã Mậu A, tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã dành cho địa phương, những người có công với cách mạng bị ảnh hưởng chất độc da cam tình cảm quý báu, sự sẻ chia nhân văn và trách nhiệm”, ông Lợi bày tỏ.
Theo ông Lợi, xã Mậu A hiện có 67 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, gồm 49 nạn nhân trực tiếp và 18 nạn nhân thế hệ thứ hai. Với các gia đình này, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, điều mong mỏi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên, sẻ chia của cộng đồng.
Vì vậy, sự đồng hành của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm mang ý nghĩa thiết thực. Những phần quà trao tặng hôm nay không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần mang đến cho các gia đình một cái Tết ấm áp hơn.
Ấm áp những phần quà thiết thực
Là 1 trong 20 trường hợp được nhận quà Tết Nhân ái của báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Thản (SN 1949, trú tại xã Mậu A) xúc động chia sẻ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới các gia đình có công với cách mạng, trong đó có nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
Bên cạnh đó, những việc làm thiết thực của các cơ quan, đơn vị như báo Dân trí đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện sự ghi nhận đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Được nhận quà Tết Nhân ái trong sáng 31/1, ông Bùi Văn Le (SN 1953, trú thôn Hồng Phong, xã Mậu A) cảm ơn báo Dân trí và chính quyền địa phương đã có những hoạt động ý nghĩa, tri ân các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam.
Theo ông Le, những phần quà, dù là tiền mặt, hiện vật hay thuốc men, đều mang lại niềm vui, sự ấm lòng cho những người đã không ngại hy sinh vì Tổ quốc. Ông gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, nhà hảo tâm và đặc biệt là bạn đọc Dân trí đã chung tay sẻ chia, góp phần xoa dịu nỗi đau hậu quả chiến tranh.
Nhằm chung tay giúp người dân ở các địa bàn vừa trải qua thiên tai có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, báo Dân trí phát động Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản. Mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh/mứt/kẹo trị giá 100.000 đồng.
Sáng 27/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Hòa An và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức trao 100 suất quà Tết Nhân ái 2026.
Ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức trao 50 suất quà Tết Nhân ái của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng.
Chiều ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Nam Hải Lăng và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao 50 suất quà Tết Nhân ái tại địa bàn xã Nam Hải Lăng.
Trong 2 ngày 29-30/1, phóng viên báo Dân trí đã thăm và trao quà Tết Nhân ái đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề bởi các đợt bão, lũ trong năm 2025 tại tỉnh Nghệ An.
Ngày 30/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà với tổng trị giá 55 triệu đồng đến 50 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa, bão.
Trong 2 ngày 30-31/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Nông Cống và UBND xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức trao 50 suất quà đến 50 hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng do bão, lụt.