Báo Dân trí tặng quà Tết người có công với cách mạng tại Lào Cai

Sáng 31/1, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam.

Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực

Tham dự buổi lễ có ông Hà Đức Anh, Bí thư Đảng ủy xã Mậu A; ông Phạm Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mậu A; ông Chu Chính Sơn, Chủ tịch UBND xã Mậu A; phóng viên báo Dân trí và bà con nhân dân.

Nhà báo Trần Thanh (bìa trái) đại diện báo Dân trí trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng tới UBND xã Mậu A để tặng các trường hợp người có công với cách mạng nhiễm chất độc da cam (Ảnh: Văn Yên).

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Thanh, đại diện báo Dân trí đã trao tặng 20 suất quà Tết của bạn đọc báo Dân trí tới các 20 người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam, trên địa bàn xã Mậu A.

Theo chính quyền địa phương, dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả, di chứng của chất độc da cam vẫn ảnh hưởng nặng nề, lâu dài đến sức khỏe, đời sống của nhiều gia đình. Đó là những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện UBND xã Mậu A cho biết, nhiều người lính trở về mang bệnh tật suốt đời, không ít gia đình còn chịu hậu quả di truyền qua nhiều thế hệ. Những cống hiến, hy sinh ấy luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng và ghi nhớ.

Ông Hà Đức Anh, Bí thư Đảng ủy xã Mậu A cùng nhà báo Trần Thanh trao tặng các suất quà của bạn đọc Dân trí tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam (Ảnh: Văn Yên).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Quang Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A, cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã tổ chức chương trình trao quà Tết ý nghĩa tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn xã.

“Thay mặt UBND xã Mậu A, tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã dành cho địa phương, những người có công với cách mạng bị ảnh hưởng chất độc da cam tình cảm quý báu, sự sẻ chia nhân văn và trách nhiệm”, ông Lợi bày tỏ.

Ông Lưu Quang Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A, cảm ơn báo Dân trí đã tổ chức chương trình trao tặng quà Tết Nhân ái tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn xã (Ảnh: Văn Yên).

Theo ông Lợi, xã Mậu A hiện có 67 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, gồm 49 nạn nhân trực tiếp và 18 nạn nhân thế hệ thứ hai. Với các gia đình này, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, điều mong mỏi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên, sẻ chia của cộng đồng.

Vì vậy, sự đồng hành của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm mang ý nghĩa thiết thực. Những phần quà trao tặng hôm nay không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần mang đến cho các gia đình một cái Tết ấm áp hơn.

Phóng viên báo Dân trí tới thăm ông Trương Xuân Kiện (trú thôn Lâm Trường, xã Mậu A) và trao tận tay phần quà Tết Nhân ái (Ảnh: Văn Yên).

Ấm áp những phần quà thiết thực

Là 1 trong 20 trường hợp được nhận quà Tết Nhân ái của báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Thản (SN 1949, trú tại xã Mậu A) xúc động chia sẻ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới các gia đình có công với cách mạng, trong đó có nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Bên cạnh đó, những việc làm thiết thực của các cơ quan, đơn vị như báo Dân trí đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện sự ghi nhận đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Thản (Ảnh: Văn Yên).

Được nhận quà Tết Nhân ái trong sáng 31/1, ông Bùi Văn Le (SN 1953, trú thôn Hồng Phong, xã Mậu A) cảm ơn báo Dân trí và chính quyền địa phương đã có những hoạt động ý nghĩa, tri ân các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam.

Theo ông Le, những phần quà, dù là tiền mặt, hiện vật hay thuốc men, đều mang lại niềm vui, sự ấm lòng cho những người đã không ngại hy sinh vì Tổ quốc. Ông gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, nhà hảo tâm và đặc biệt là bạn đọc Dân trí đã chung tay sẻ chia, góp phần xoa dịu nỗi đau hậu quả chiến tranh.