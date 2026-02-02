Người cha đơn thân bị tai biến suýt chết, ước mong con học hành nên người

Nhiều năm sau ly hôn, anh Nguyễn Văn Thái (37 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) đã một mình gồng gánh nuôi 2 con thơ dại. Sau khi cha mẹ đều đã qua đời, anh Thái từng đưa các con lên TPHCM làm phụ hồ để mưu sinh.

Cha con anh Thái sống trong ngôi nhà tranh, vách lá và chắp vá bằng mấy tấm bạt sờn cũ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thái cho biết, thu nhập từ nghề phụ hồ không ổn định, dao động khoảng 300.000 đồng/ngày và không phải lúc nào cũng có việc. Căn trọ thuê ở ngoại ô khiến anh phải thường xuyên ra ruộng hoặc dọc bờ kênh bắt ốc, cua đồng để lo đủ bữa ăn cho 3 cha con.

Cuộc sống khó khăn càng chồng chất khi năm ngoái, anh Thái đột ngột lâm bệnh nặng, dẫn đến tai biến và phải về quê dưỡng bệnh. Kinh tế gia đình từ đó ngày càng khánh kiệt.

"Mới đầu bị tay chân, sau đó lan đến đầu, tôi ngất xỉu được mọi người chở đi bệnh viện, nằm mê man mấy tháng trời rồi bác sĩ kêu người thân đưa tôi về. Lúc đó, ai nấy đều tưởng tôi sắp chết.

Tôi cứ nằm bất tỉnh trên giường, người thân thì nấu thuốc nam, châm cứu với hy vọng "còn nước còn tát". Nhờ sự kiên trì của người thân nên tôi sống được đến bây giờ, tuy nhiên nửa người bên phải bị liệt, đi lại hay cầm nắm thứ gì cũng rất khó khăn và tôi không thể làm việc nặng nhọc được nữa", anh Thái nghẹn ngào kể.

Xót xa cảnh cha nghèo mắc tai biến suýt chết lo con thơ thất học (Video: Bảo Kỳ).

Con gái anh Thái đã lập gia đình ở Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn, không thể lo lắng cho cha. Thi thoảng, con gái có gửi tiền sinh hoạt phí để anh Thái mua ít gạo, đồ ăn sống qua ngày. Hiện tại, anh sống cùng con trai là Nguyễn Tiến Trung (học lớp 5, Trường Tiểu học Tân Long 2).

Dù tật nguyền nhưng anh Thái cố gắng nấu ăn cho con trai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngôi nhà của hai cha con anh Thái vô cùng xập xệ, chỉ có mái tôn và được chắp vá bằng vài cây cột gỗ, mấy tấm bạt sờn cũ. Mỗi khi triều cường, nước dâng cao đến gần đầu gối, anh Thái phải đưa con trai qua nhà chị gái ở tạm, đợi nước rút rồi về.

Do đi lại bất tiện, không kiếm được tiền, hầu như ngày nào cũng có người thân, hàng xóm mang đồ ăn, thức uống đến cho cha con anh.

"Tôi mới ba mươi mấy tuổi, nhưng sức khoẻ chẳng khác người ngoài bảy mươi, tám mươi, không biết chết sống ngày nào. Nhiều lúc muốn tự tử đi để không là gánh nặng của ai, nhưng nghĩ lại nếu chết rồi thì bé Trung ai lo đây. Vợ cũ tôi từ lâu không màng tới con cái nữa, giờ đây tôi chết đi con sẽ chịu cảnh mồ côi.

Tôi không mong sang giàu, chỉ ước khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền lo cho con học hành biết chữ nghĩa với đời. Mình không cho con tiền bạc được thì phải cho chữ", anh Thái xót xa nói.

Sau tai biến, liệt nửa người, anh Thái đi lại rất khó khăn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về phần Trung, nhiều lần cậu bé chứng kiến cha ngủ mê man gọi mãi không tỉnh nên vô cùng hốt hoảng, khi ấy chỉ biết tri hô hàng xóm cứu giúp. Trung luôn sợ cha chết bỏ lại cậu một mình bơ vơ.

"Con ước cha sống mãi với con! Con thương cha con lắm! Mấy lúc cha bệnh hay nhập viện, con sợ cha không về nữa", Trung nức nở nói.

Nền nhà còn thấp nên hễ mưa lớn hay triều cường thì chỗ ở của anh Thái đều bị ngập nước (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lê Văn Diệu, Trưởng ấp Phụng Sơn cho biết, hoàn cảnh cha con anh Thái là trường hợp khó khăn đột xuất ở địa phương, do trước nay anh đi làm mướn ở TPHCM, sau khi đổ bệnh đã trở về quê sinh sống.

"Anh Thái mất khả năng lao động, bé Trung thì còn quá nhỏ không thể tự chăm sóc. Xóm giềng thương tình hay cho nhu yếu phẩm để hai cha con sống qua ngày.

Tuy nhiên, để trị bệnh cho anh Thái hay lo tương lai học hành cho bé Trung thì không thể hỗ trợ hết được. Chính vì vậy, tôi rất mong bạn đọc Dân trí sẽ san sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh này, giúp đỡ anh Thái và con trai vượt qua nguy khó", ông Diệu kêu gọi.