Bé trai 11 tuổi bị máy xúc chèn đã qua đời, gia đình nghẹn lời tri ân

Sau hơn 1 tháng chống chọi với đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, bé Nguyễn Xuân Phúc (11 tuổi, quê Thanh Hóa), hoàn cảnh trong bài viết: “Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngày”, đã qua đời lúc 17h37 ngày 19/3, tại nhà riêng.

Quyết định đưa con trai từ bệnh viện về nhà trong những giờ phút cuối, gia đình muốn Phúc được tiễn biệt trong vòng tay người thân, khi mọi hy vọng mong manh dần khép lại.

Hơn 1 tháng trước, tai nạn kinh hoàng khi máy xúc chèn qua người đã khiến cơ thể nhỏ bé của Phúc chịu hàng loạt tổn thương nặng nề. Những ngày sau đó, em nằm bất động trên giường bệnh, quanh mình là dây dẫn, máy móc và những can thiệp hồi sức liên tục.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay tiếp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, bé Phúc đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn, lọc máu, thở máy kéo dài, nhưng tình trạng của Phúc vẫn diễn biến xấu đi. Những biến chứng chồng chất khiến cơ thể em kiệt quệ. Đến khi không còn khả năng đáp ứng điều trị, gia đình đành xin đưa con về nhà.

Chị Trần Thị Huyền (mẹ bé Phúc) nghẹn ngào chia sẻ qua điện thoại: “Gia đình em vô cùng biết ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Nhờ mọi người giúp đỡ, con em đã có thêm cơ hội được chữa trị, kéo dài sự sống thêm một thời gian. Dù con không qua khỏi, nhưng gia đình em không còn gì day dứt nữa…”.

Suốt hơn 1 tháng qua, người mẹ ấy gần như không rời khỏi giường bệnh của con. Những đêm trắng, những giọt nước mắt lặng lẽ, những lời gọi con trong vô vọng… tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, chị Hoàng Ánh Dương cũng gửi lời tri ân sâu sắc: “Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Đây là nguồn động viên vô cùng lớn, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, giúp gia đình có thêm nghị lực đồng hành cùng con”.

Trong nỗi đau tột cùng, chị Nguyễn Thị Huyền (mẹ bé Phúc) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ đã giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chị Dương, chính sự sẻ chia kịp thời đó đã giúp gia đình Phúc có điều kiện tiếp tục điều trị trong những thời điểm khó khăn nhất, khi chi phí y tế vượt quá khả năng chi trả.

Một sinh mệnh nhỏ bé đã dừng lại, nhưng hơn 1 tháng vừa qua không chỉ là cuộc chiến sinh tử, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Những đồng tiền được gửi gắm, những lời động viên, cái nắm tay thầm lặng… tất cả đã góp phần níu giữ hy vọng.

Phúc đã rời xa vòng tay gia đình, nhưng tình yêu thương mà em nhận được sẽ còn mãi, như một điểm tựa để những người ở lại bước tiếp, dẫu phía trước vẫn còn nhiều chông chênh.