Xác minh vụ người đàn ông bị đánh gục bên xe container

Ngày 8/2, nguồn tin của báo Dân trí cho biết cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc một người đàn ông bị hành hung dã man, được cho xảy ra tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

“Vụ việc được người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội nhưng chưa rõ thời gian, địa điểm cụ thể, nghi vấn ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Công an và đơn vị biên phòng đang xác minh”, nguồn tin cho hay.

Người đàn ông bị hành hung (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Tối 7/2, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 50 giây, ghi lại cảnh xô xát xảy ra tại khu vực có nhiều xe container đang dừng đỗ.

Trong clip, người đàn ông mặc áo sẫm màu, quần đen, trên tay cầm vật giống rựa đã tác động vào một người đàn ông khác không mặc áo, chỉ mặc quần dài. Sau khi bị đánh, người này loạng choạng rồi ngã gục xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm vật giống hung khí tiếp tục đá thêm nhiều lần vào vùng mặt nạn nhân, khiến người này gần như không thể gượng dậy.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, giữa khu vực có nhiều phương tiện container qua lại, những người chứng kiến đều không dám can ngăn.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi bạo lực, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.