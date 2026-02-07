Xuân ấm áp đến với "cô gái Thạch Nhọn" qua nhịp cầu Dân trí

Sáng 7/2, đại diện báo Dân trí phối hợp với Thầy thuốc nhân dân Lê Hồng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, tổ chức đi trao quà Tết tới bà Lê Thị Nhị (80 tuổi, trú tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà cũ - nay thuộc xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cựu thanh niên xung phong.

Ông Lê Hồng Phúc từng là nhân vật trong loạt bài viết "Ám ảnh trận ném bom Trường Lý Tự Trọng" với 3 kỳ (kỳ 1: Cô ơi! Các bạn chết hết rồi; kỳ 2: Những lá thư bằng máu sau sự ra đi của 16 bạn cùng trường; kỳ cuối: Dòng cuối khác lạ trong cuốn hồi ký còn dang dở) mà báo Dân trí đăng tải hồi tháng 4/2025.

Bà Lê Thị Nhị từng tham gia chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh và là nguyên mẫu trong bài thơ "Gửi em, cô gái thanh niên xung phong" của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Người làng quen gọi bà bằng cái tên thân thương là "O Nhị".

Chiến tranh đi qua, bà ở vậy một mình trong căn nhà do chính quyền xây tặng. Dù được chính quyền, họ hàng, bà con lối xóm thường xuyên hỗ trợ, tuy nhiên cuộc sống của bà vẫn còn nhiều bộn bề.

Tại buổi gặp gỡ, phóng viên Dân trí cùng ông Lê Hồng Phúc đã động viên, thăm hỏi sức khỏe "O Nhị".

Trong số báo Nội vụ và Xã hội đặc biệt "Xuân Bính Ngọ 2026" của báo Dân trí, bà Lê Thị Nhị là nhân vật trong bài viết Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng "lừa" nhà thơ Phạm Tiến Duật.

Trong cuộc gặp tình cờ giữa chiến trường vào một buổi tối năm 1968, bà Nhị quê Thạch Kim nói với nhà thơ Phạm Tiến Duật rằng mình ở "Thạch Nhọn". Câu nói đùa ấy của nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa đường nào ngờ đã trở thành nguồn cảm hứng để ông Phạm Tiến Duật sáng tác ra những câu thơ:

Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn"

Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón

Em đóng cọc rào quanh hố bom

Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn

Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để...

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của bà Nhị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thầy thuốc nhân dân Lê Hồng Phúc qua sự kết nối của đại diện báo Dân trí đã trao tặng suất quà Tết gồm tiền mặt cùng nhiều loại thuốc bồi bổ sức khỏe, gạo nếp… với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Xúc động trước nghĩa tình ấy, "O Nhị" không giấu được nước mắt và bày tỏ lời cảm ơn tới đại diện báo Dân trí tại Hà Tĩnh cùng thầy thuốc Lê Hồng Phúc. "Xuân này, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp chính quyền, các tổ chức. Đặc biệt, hôm nay tôi được đại diện báo Dân trí và thầy thuốc Lê Hồng Phúc tới thăm, trao nhiều phần quà Tết ý nghĩa", bà Nhị nghẹn ngào.

Những ngày này, họ hàng, người thân đang giúp "O Nhị" dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Nguyên đán cổ truyền.