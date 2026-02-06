Cụ bà xúc động nhận 1 triệu đồng, Tết này có thêm tiền mua mắm muối cho con

Cụ bà xúc động nhận 1 triệu đồng từ Chương trình Tết Nhân ái báo Dân trí (Video: Phạm Hoàng).

Ngày 5/2, báo Dân trí phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) trao 50 suất quà trị giá 55 triệu đồng đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ của báo Dân trí.

Mỗi suất quà dành tặng người dân xã Ngô Mây gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 100.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Đến nhận món quà ý nghĩa từ Chương trình Tết Nhân ái thay cho người con trai bị tai nạn phải nằm một chỗ, bà Trần Thị Tuyến (74 tuổi, trú thôn Mỹ Thuận, xã Ngô Mây) không giấu được niềm xúc động, gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí.

Hoàn cảnh của bà Tuyến đặc biệt khó khăn khi chồng vừa qua đời vì bệnh ung thư. Một mình bà phải gồng gánh, chăm sóc con trai bị tai nạn giao thông nằm liệt giường, con dâu bỏ đi, cùng người cháu ngoại bị câm, điếc. Đợt bão lũ vừa qua còn khiến ngôi nhà gia đình bà bị tốc mái, ngập nước, nhiều tài sản hư hỏng, cuộc sống thêm chồng chất khó khăn.

“Nhờ quà Tết của báo Dân trí, tôi có thêm tiền mua mắm muối cho con, cháu bị bệnh, để gia đình có cái Tết đỡ thiếu thốn hơn”, bà Tuyến nói rồi bật khóc.

Ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây (Gia Lai) trao quà đến người dân.

Ông Phạm Ngọc Thái cho biết, cơn bão Kalmaegi (bão số 13) và đợt lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại địa phương. Toàn xã có hơn 3.000 hộ dân với trên 11.000 người bị ảnh hưởng, trong đó 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị cuốn trôi, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Sau thiên tai, Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng và các nhà hảo tâm đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, sự chung tay tiếp tục được lan tỏa thông qua chương trình hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.

Theo ông Thái, sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm niềm tin để bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngô Mây, ông Phạm Ngọc Thái bày tỏ lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc đã luôn đồng hành, sẻ chia với địa phương. Ông tin tưởng rằng, với sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực của chính quyền cùng người dân, đời sống tại Ngô Mây sẽ từng bước ổn định và phát triển.

Người dân phấn khởi khi nhận quà từ Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ của báo Dân trí.

Chị Bùi Thị Sương (34 tuổi, trú xã Ngô Mây) xúc động chia sẻ rằng, Tết này gia đình chị có thêm tiền để mua quần áo mới cho các con.

Nhằm chung tay giúp người dân ở các địa bàn vừa trải qua thiên tai có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, báo Dân trí phát động Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ. Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh/mứt/kẹo trị giá 100.000 đồng. Sáng 27/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Hòa An và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức trao 100 suất quà Tết Nhân ái 2026 tại xã Hòa An. Từ ngày 29-31/1, báo Dân trí tổ chức Chương trình Tết Nhân ái, trao 50 suất quà tới người dân xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; 50 suất quà tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 50 suất quà Tết tại 2 xã Giai Lạc và Lam Thành, tỉnh Nghệ An; 50 suất quà tới xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; 50 suất quà tại 2 xã Nông Cống và Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa; 50 suất quà tại xã Đan Điền, thành phố Huế; 20 suất quà tới người có công với cách mạng tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Chiều 2/2, báo Dân trí phối hợp Cục Đào tạo (Bộ Công an) và UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên) trao 100 suất quà Tết tại phường Linh Sơn. Sáng 3/2, báo Dân trí tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà đến người dân xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng. Sáng 4/2, báo Dân trí tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà của bạn đọc đến người dân xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 5/2, báo Dân trí phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) trao 50 suất quà trị giá 55 triệu đồng đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025.

Ảnh: Phạm Hoàng

Video: Phạm Hoàng