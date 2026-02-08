TikTok bị cáo buộc thuật toán gây nghiện người dùng

TikTok bị châu Âu cáo buộc "gây nghiện" người dùng (Ảnh: ST).

Theo cơ quan điều hành EU, thuật toán của TikTok bị cho là đưa người dùng vào trạng thái sử dụng mang tính cưỡng chế, khiến não bộ hoạt động như “chế độ tự động”, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Dựa trên kết luận điều tra theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), Ủy ban châu Âu khẳng định TikTok đã vi phạm các nguyên tắc an toàn kỹ thuật số cốt lõi khi không đánh giá đầy đủ tác động của thiết kế nền tảng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng hơn 1 tỷ người dùng.

Theo EC, bằng cách liên tục “thưởng” nội dung mới thông qua thuật toán đề xuất, TikTok đã tạo ra một vòng lặp gây nghiện, thúc đẩy hành vi cuộn trang không ngừng nghỉ và làm suy giảm khả năng tự kiểm soát của người dùng. Phán quyết cũng chỉ ra nền tảng này đã phớt lờ những cảnh báo nghiêm trọng, trong đó có tình trạng trẻ em sử dụng ứng dụng xuyên đêm.

Trước các rủi ro trên, Ủy ban châu Âu đang xem xét những biện pháp can thiệp mạnh, buộc TikTok phải thay đổi các tính năng cốt lõi. Các yêu cầu được đề xuất gồm hạn chế hoặc vô hiệu hóa cơ chế “cuộn vô tận”, áp dụng thời gian nghỉ màn hình bắt buộc, điều chỉnh hệ thống đề xuất để giảm tính lôi kéo và tăng cường quyền kiểm soát của phụ huynh.

Giới chức EU cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm hạn chế “vòng lặp dopamine” mà các nền tảng mạng xã hội đang khai thác để giữ chân người dùng.

Phản hồi trước các cáo buộc, TikTok cho rằng kết luận của EU là “vô căn cứ và sai lệch” và tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để phản bác. Tuy nhiên, theo quy định của DSA, nếu không chứng minh được sự tuân thủ, nền tảng này có thể đối mặt mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu, tương đương hàng tỷ USD, cùng yêu cầu phải thiết kế lại trải nghiệm người dùng.

Sau án phạt 120 triệu euro dành cho mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào năm ngoái, động thái mới nhắm vào TikTok cho thấy Liên minh châu Âu đang gia tăng sức ép quản lý với các tập đoàn công nghệ lớn, đặt sức khỏe tâm thần cộng đồng lên trên lợi ích từ thuật toán sinh lời.