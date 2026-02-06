Hơn 140 triệu từ bạn đọc báo Dân trí tiếp sức người phụ nữ bị ung thư thận

Ngày 6/2, tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2), báo Dân trí trao biểu trưng số tiền 140.042.545 đồng tới bà Võ Thị Hồng (56 tuổi, ngụ thôn Chánh An, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai).

Đây là số tiền do bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước quyên góp, hỗ trợ bà Hồng đang bị ung thư thận giai đoạn 4, có thêm kinh phí điều trị trong lúc gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, bế tắc về kinh tế.

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Hồng trước đó để kịp thời đóng viện phí trước dịp Tết Nguyên đán.

Đại diện báo Dân trí trao tượng trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bà Võ Thị Hồng (Ảnh: Q.K.).

Nhận được sự giúp đỡ, bà Võ Thị Hồng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí. Bà cho biết, nếu không có sự hỗ trợ này, việc tiếp tục điều trị trong thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn khi gia đình không còn khả năng xoay xở.

“Tấm lòng của quý bạn đọc báo Dân trí đã cho tôi thêm cơ hội tiếp tục sống lạc quan và chống chọi với bệnh tật. Sau khi vô thuốc xong, bác sĩ cho tôi ngày mai xuất viện về quê ăn Tết và mùng 7 tháng Giêng sẽ quay lại thăm khám”, bà Hồng chia sẻ.

Ngồi bên cạnh vợ, ông Trần Văn Thọ (SN 1962, chồng bà Hồng) cho biết, sức khỏe của vợ ông thời gian qua có chuyển biến tích cực. Ông rất vui mừng khi gia đình nhận được số tiền lớn từ bạn đọc báo Dân trí, giúp vợ có điều kiện tiếp tục điều trị.

“Tôi rất cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp, tinh thần tương thân tương ái của bạn đọc báo Dân trí. Gia đình xin chân thành cảm ơn!”, ông Thọ nói.

Vợ chồng bà Hồng vui mừng khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ có kinh phí chữa bệnh (Ảnh: An Huy).

Bà Võ Thị Hồng là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ ung thư thận bật khóc trước nguy cơ ngừng điều trị vì cạn tiền” , được báo Dân trí đăng tải ngày 7/1.

Việc phát hiện bệnh của bà Hồng gặp nhiều trắc trở. Đầu tháng 5/2025, bà xuất hiện triệu chứng đau thắt một bên hông. Sau khoảng 1 tuần tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm, bà đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn thăm khám và được chẩn đoán viêm ruột thừa.

Sau ca phẫu thuật, trở về nhà, bà Hồng tiếp tục bị những cơn đau quặn thắt vùng bụng như trước. Khi quay lại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà bị thận ứ nước và kê thuốc điều trị. Sau ba ngày uống thuốc, bà bất ngờ bị liệt một chân.

Nghĩ vợ bị phong thấp, ông Thọ đưa bà đi bấm huyệt, mua thuốc bắc về sắc uống nhưng tình trạng không cải thiện. Gia đình sau đó đưa bà Hồng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thăm khám và bàng hoàng nhận tin bà mắc ung thư thận giai đoạn 4.

Bà Võ Thị Hồng bật khóc khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe và kinh tế gia đình (Ảnh: An Huy).

Tiếp đó, bà Hồng được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2) để điều trị. Tại đây, bà trải qua nhiều đợt xạ trị, sức khỏe dần cải thiện. Tuy nhiên, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, không đủ khả năng theo tiếp phác đồ điều trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phan Minh Châu, Phó Trưởng khoa Nội huyết học, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2), cho biết, bà Hồng mắc ung thư thận giai đoạn 4, với nhiều tổn thương gồm hạch cổ, hạch trong ổ bụng, hạch chậu, tổn thương thận - niệu quản bên trái và tủy xương.

“Ngoài các phác đồ hóa trị chung, bệnh nhân có nguy cơ di căn lên hệ thần kinh trung ương khoảng 15%. Dự kiến, bà Hồng sẽ được điều trị 6 đợt hóa trị, mỗi đợt cách nhau 3 tuần. Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng điều trị đạt khoảng 60%”, bác sĩ Châu thông tin.