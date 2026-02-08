Ukraine: Nga tung "lá bài" 12.000 tỷ USD thu hút hợp tác với Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Telegram).

Đề xuất này, được đặt tên là “gói Dmitriev” theo tên nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev, người cũng đứng đầu quỹ tài sản quốc gia của Nga, đã được tình báo Ukraine xác định, ông Zelensky nói với giới truyền thông.

“Tình báo đã cho tôi xem cái gọi là gói Dmitriev mà ông ấy trình bày tại Mỹ, nó trị giá khoảng 12.000 tỷ USD”, Tổng thống Ukraine nói.

“Về lý thuyết, đó là một gói hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga. Vì vậy chúng tôi đang nghe về khả năng có những tài liệu song phương như vậy, hoặc tương tự, sẽ được ký kết giữa Mỹ và Nga", ông cho biết.

Diễn biến này cho thấy một nỗ lực mới của Moscow nhằm thu hút sự quan tâm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao giữa 2 nước.

Theo ông Zelensky, ông Dmitriev đã trình bày đề xuất này trong các cuộc gặp với quan chức Mỹ trên lãnh thổ Mỹ, nhưng ông không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington đã là một nội dung thường trực trong các cuộc trao đổi dưới nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump, người có quan điểm tương đối thực dụng hơn.

Một bản dự thảo đề xuất hòa bình 28 điểm bị rò rỉ, do ông Dmitriev và đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff soạn thảo hồi năm ngoái, được Axios công bố vào tháng 11/2025, đã phác thảo những bước dỡ bỏ dần dần các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và khởi động các sáng kiến hợp tác kinh tế dài hạn, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Kiev đối với việc nới lỏng sức ép kinh tế lên Điện Kremlin.

Cũng trong tháng 11/2025, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng các doanh nhân Mỹ dường như đã tiến hành các cuộc gặp bí mật với những nhà tài phiệt Nga về các thỏa thuận tiềm năng trong lĩnh vực khai khoáng và năng lượng.

Các cuộc thảo luận đề cập đến đất hiếm, khai thác khí đốt và thậm chí cả việc khôi phục đường ống Nord Stream, theo nguồn tin của WSJ và các quan chức tình báo châu Âu.

Trong khi các thỏa thuận kinh tế song phương giữa Nga với Mỹ là một phần của các cuộc đàm phán rộng hơn, ông Zelensky cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào như vậy cũng không được vi phạm hiến pháp Ukraine.

“Có lẽ một số vấn đề trong quan hệ Mỹ - Nga không liên quan đến chúng tôi. Nhưng nếu chúng ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đến lợi ích quốc gia của chúng tôi, đến người dân Ukraine, đến lãnh thổ của chúng tôi, thì chúng tôi muốn được biết trước, để không có vấn đề phát sinh sau này, và điều đó chắc chắn không được diễn ra trái với lợi ích của người Ukraine”, ông Zelensky nói.

Trong cùng cuộc họp báo, ông Zelensky cũng tiết lộ rằng Nhà Trắng đã đặt ra hạn chót tháng 6 để Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi đàm phán vẫn bế tắc về các vấn đề như kiểm soát lãnh thổ.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cáo buộc Moscow đang phát tín hiệu với Mỹ rằng họ muốn Washington công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga, đề nghị mà Kiev sẽ không bao giờ chấp nhận vì trái với hiến pháp Ukraine.

“Chúng tôi chỉ nói đơn giản rằng: nếu ai đó muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến chúng tôi nhưng trái với hiến pháp Ukraine hoặc pháp luật Ukraine, thì Ukraine sẽ không ủng hộ những thỏa thuận như vậy", Tổng thống Ukraine nói.