Khách Tây khen nức nở món ăn Việt, quay lại 3 lần trong năm

Sophie Steiner (người Mỹ) đã có chuyến đi dài 10 ngày tới Hong Kong (Trung Quốc) cùng bạn trai vào năm 2009. Sau chuyến đi này, cô nhận thấy bản thân nảy sinh tình cảm sâu đậm với ẩm thực châu Á.

Vị khách người Mỹ bày tỏ sự đam mê với ẩm thực châu Á (Ảnh: Sophie).

Lần đầu tiên tới phương Đông, cô mang theo sự háo hức lẫn tò mò và được chào đón bởi bữa ăn thịnh soạn. Với cô, đây là một cú sốc vị giác. Cả nhóm bạn ngồi xung quanh chiếc bàn đầy ắp những xửng hấp xếp chồng lên nhau. Bên trong là bánh bao ngọt mềm, bánh khoai môn, há cảo cùng vô số món khác.

"Khi đó kỹ năng dùng đũa của tôi còn hạn chế. Lúc cố gắp một chiếc bánh bao còn nóng, tôi bị trượt tay. Bánh rơi xuống tách trà làm nước bắn ra tung tóe. Tôi rất xấu hổ và tự hứa sẽ biết cách dùng đũa thành thạo hơn", cô kể về trải nghiệm nhớ đời.

Kỷ niệm này đã giúp Sophie trở thành người trải nghiệm ẩm thực. Với các quốc gia châu Á, cô đánh giá cao ẩm thực ở TPHCM (Việt Nam) và Bangkok (Thái Lan).

Cô thưởng thức món bánh xèo tại một quán ở TPHCM (Ảnh: Sophie).

Sophie cho biết, cô tới TPHCM lần đầu vào năm 2017 và quay lại thêm 3 lần nữa cũng chỉ trong năm đó. Cô nhận xét, thành phố này có phong cách ẩm thực miền Nam rất riêng. Nơi đây có các món ăn với hương vị đậm đà, không thể thiếu rau thơm tươi xanh.

Ẩm thực đường phố được ví như xương sống của TPHCM với những xe đẩy phục vụ dòng người qua lại như mạch máu bơm theo nhịp tim sôi động của thành phố. Khi chiều dần sang tối, các góc phố biến thành quán ăn vỉa hè với bàn gấp, ghế nhựa và xe máy san sát.

Nếm thử rất nhiều món ăn đường phố, Sophie đặc biệt ấn tượng với quán bún thịt nướng ở đường Nguyễn Trung Trực. Đó là một quán ăn bình dân hơn 30 năm tuổi, nổi tiếng với những bát bún đầy ắp thịt nướng, chả giò, đồ chua và rau thơm.

Món bún thịt nướng ở đường Nguyễn Trung Trực (Ảnh: Sophie).

Một quán khác là bún cá xe đẩy. Tiệm nhỏ hút khách bằng những tô bún nóng hổi với vị chua từ dứa, me, ăn cùng cá chiên.

"Dù quay lại TPHCM bao nhiêu lần, tôi vẫn luôn tìm thấy những chiếc ghế nhựa nhỏ trong một con hẻm náo nhiệt nào đó như đang chờ sẵn mình ngồi xuống", cô nói.

Trong khi đó, ẩm thực ở Bangkok (Thái Lan) với vị khách người Mỹ là điều ấn tượng tới mức khiến cô phải quay lại hàng chục lần.

Các món ăn khác mà Sophie không bao giờ bỏ lỡ ở Bangkok có hải sản sốt cay tại Pa Nee Kung Chae Nam Pla, gà chiên tỏi giòn ở Polo Fried Chicken, hay cua chiên Talad Noi. Đây là nơi các tín đồ tinh bột tìm đến để xoa dịu cơn say.

Tuy nhiên theo đánh giá cá nhân của Sophie, cô nhận thấy các món ăn ở Tokyo (Nhật Bản) gây thất vọng nhiều hơn.

"Nhật Bản nói chung đang đối mặt với tình trạng bị thần tượng hóa và quá tải du lịch. Tôi từng lao tới những quán mì ramen được giới thiệu nổi như cồn trên mạng, hay các quán ăn tại khu chợ nhất định phải tới với dòng khách xếp hàng dài. Tuy nhiên, tôi hiếm khi nhận được món ăn xứng đáng với kỳ vọng", cô thẳng thắn nói.

Sophie cũng cho rằng, khi ở Tokyo, cô thường gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là quán thực sự ngon và đâu chỉ là nơi nổi tiếng nhờ hiệu ứng mạng xã hội.