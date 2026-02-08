Người phụ nữ TPHCM chi 15 triệu đồng dựng nhà gỗ để cả xóm check-in đón Tết

Những ngày cận Tết, con hẻm nhỏ trên đường Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng đến chiều, tiếng cười nói râm ran vang lên khi người dân trong hẻm, người đi đường thường ghé lại chụp ảnh lưu niệm bên tiểu cảnh nhà gỗ mộc mạc.

Tiểu cảnh này cao khoảng 3,5m, ngang gần 8m, mang dáng dấp một ngôi nhà quê Nam Bộ, được dựng bằng tre, nứa, gỗ. Căn nhà được bao quanh bởi hàng rào nhỏ, điểm xuyết nhiều cây xanh, gợi cảm giác yên bình, thân thuộc như khung cảnh làng quê ngày Tết.

Tiểu cảnh nhà gỗ được dựng trước cửa căn nhà bà Hạnh đang sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Hạnh, ý tưởng này xuất phát từ mong muốn mang hơi thở thôn quê vào giữa lòng đô thị, để người lớn hoài niệm, trẻ nhỏ có thêm hình dung về cái Tết xưa.

Căn nhà gỗ có phần vách làm từ tre, được xử lý và phun sơn cẩn thận. Quanh tiểu cảnh, bà con trang trí thêm gánh hoa, chậu hoa treo, bánh chưng, bánh tét, câu đối đỏ… Tất cả được sắp đặt hài hòa, tạo nên tổng thể đậm không khí Tết cổ truyền.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hạnh cho biết, việc dựng nhà và trang trí tiểu cảnh mất khoảng 10 ngày. Phần chi phí chủ yếu do bà bỏ ra, song công trình chỉ có thể hoàn thiện đẹp mắt nhờ sự chung tay của người dân trong hẻm.

Tiểu cảnh được người dân trong con hẻm chung tay xây dựng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Người phụ chẻ tre, người dựng vách, người treo dây đèn, hoa lá để trang trí. Giá trị vật chất của căn nhà không lớn, nhưng những lúc bà con quây quần bên nhau, cùng làm, cùng cười nói mới là điều đáng quý nhất”, bà Hạnh chia sẻ.

Khi thấy người qua đường dừng lại chụp ảnh với căn nhà gỗ rồi xuýt xoa khen ngợi, bà Hạnh không giấu được sự xúc động. Nhiều bạn trẻ, các cô gái trong tà áo dài đủ sắc màu cũng tìm đến chụp hình, khiến con hẻm nhỏ thêm rộn ràng, xôm tụ.

Buổi tối, căn nhà gỗ được thắp sáng bằng hệ thống đèn trang trí nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh lung linh. Người dân trong hẻm thường ngồi lại trò chuyện, hỏi han nhau sau một ngày làm việc, không khí trở nên gần gũi, ấm áp.

Đêm đến, nhà gỗ được thắp sáng rực rỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Hạnh nói thêm, tiểu cảnh được dựng chắc chắn nên không cần tháo dỡ mỗi đêm. Chỉ những vật dụng trang trí dễ hư hỏng mới được bà con mang vào nhà bảo quản, sáng hôm sau lại bày ra như cũ. “Vì đây là công sức chung của cả xóm nên ai cũng trân trọng và gìn giữ”, bà nói.

Nhiều người dân cho biết, từ khi tiểu cảnh hoàn thiện, lượng người ghé lại chụp ảnh rất đông. Không ít lần, người trong hẻm trở thành “nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ”, nhiệt tình chụp ảnh giúp khách tham quan.

Chị Minh Châu - con gái bà Hạnh - cho biết bản thân rất vui khi thấy mẹ duy trì việc làm ý nghĩa này. Những ngày qua, chị thường mặc áo dài, rủ bà con hàng xóm cùng chụp hình lưu niệm.

“Có không gian đẹp ngay trước nhà, tôi không cần đi đâu xa để chụp ảnh Tết. Hàng xóm ai cũng háo hức vì năm nay sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp”, chị nói.

Sau khi tiểu cảnh hoàn thiện, bà Hạnh cùng bà con trong hẻm còn tổ chức một phiên chợ nhỏ. Mọi người cùng nhau làm và bày bán một số món bánh truyền thống, chuẩn bị thêm hoa trái, vật dụng trang trí, tạo nên không khí Tết rộn ràng, vui tươi.

Người dân trong hẻm còn chung tay làm bánh, tổ chức phiên chợ đón Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phiên chợ giản dị nhưng thu hút đông đảo người dân trong khu phố đến tham gia, trò chuyện, chụp ảnh và tận hưởng không gian xuân.

Theo bà Hạnh, mỗi năm bà đều cố gắng thay đổi cách trang trí để tạo cảm giác mới mẻ, qua đó lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ngày Tết, giúp hàng xóm có dịp quây quần, gắn kết với nhau nhiều hơn.

Năm ngoái, bà từng chi khoảng 20 triệu đồng để dựng một tiểu cảnh hai tầng kiên cố. Năm nay, dù kinh phí ít hơn, nhưng với sự chung tay của cả xóm, con hẻm vẫn ngập tràn sắc xuân và tình làng nghĩa xóm.