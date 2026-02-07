Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ chàng trai 22 tuổi sau 4 lần phẫu thuật sọ não (Video: Hương Hồng).

Trong phòng điều trị khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chàng trai trẻ Đỗ Văn Mạnh (SN 2004, trú tại xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ) nằm bất động trên giường bệnh. Quanh người Mạnh là đủ loại máy móc, ống xông, dây truyền… giúp em cầm cự mạng sống mong manh.

Không rời giường bệnh của con nửa bước, chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1978) lặng lẽ túc trực. Gương mặt người mẹ hằn rõ nỗi đau đớn, lo lắng đến tột cùng.

Ngã xe máy, đầu đập xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não, sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, tính mạng Mạnh vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Nhìn đứa con trai vốn khỏe mạnh, cường tráng, giờ cơ thể teo tóp, khắp người chằng chịt dây dợ, chị Hồng ôm mặt bật khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng từ 2 hốc mắt trũng sâu lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của người mẹ.

Kể về tại họa xảy đến với con trai, giọng chị Hồng lạc đi: Tối ngày 23/10/2025, trên đường từ nhà bạn trở về, Mạnh không may tự ngã xe máy, dẫn tới đa chấn thương rất nặng.

Khi được người dân phát hiện, Mạnh nằm bất động giữa đường, mặt và đầu bê bết máu, chiếc xe máy đổ chỏng chơ bên cạnh. Em lập tức được đưa đi cấp cứu rồi nhanh chóng chuyển lên Hà Nội do chấn thương quá nặng.

Quanh người chàng trai 22 tuổi là đủ loại máy móc, thiết bị y tế trợ giúp em duy trì mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

Ngay sau đó, Mạnh đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật sọ não. Phần hộp sọ bị vỡ đang được nuôi cấy, chờ thời điểm phù hợp để ghép lại.

Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, tính mạng Mạnh vẫn mong manh như ngọn nến trước gió. Hành trình hồi phục của chàng trai 22 tuổi còn vô cùng gian nan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Chu Văn Vinh, khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:

“Bệnh nhân bị tổn thương não, hàm mặt nghiêm trọng, đã phải phẫu thuật 4 lần. Hiện ý thức chưa hồi phục, phải ăn qua xông, nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng nề là rất cao. Quá trình điều trị sẽ còn kéo dài và chi phí tiếp tục phát sinh lớn”.

Theo bác sĩ Vinh, dù các y, bác sĩ vẫn đang nỗ lực từng ngày để giữ sự sống cho Mạnh, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài, đòi hỏi thêm thời gian điều trị và sự chung tay hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái.

Từ ngày con trai nhập viện, người mẹ này đã vay mượn hơn 400 triệu đồng để chạy chữa cho con (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đây, gia đình Mạnh kinh tế vốn đã khó khăn. Anh Đỗ Văn Trường (bố của Mạnh) mắc bệnh xương khớp nặng. Cả gia đình chủ yếu trông vào đồng lương công nhân may thời vụ của chị Hồng, khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Thương bố mẹ, Mạnh không theo học tiếp mà chọn đi làm để phụ giúp gia đình nuôi em gái Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2018) và chăm sóc bà nội hơn 80 tuổi. Mạnh dự tính sau này có tiền sẽ đi học nghề, hy vọng cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ giáng xuống, khiến mọi dự định dang dở. Mạnh nằm viện dài ngày, chị Hồng phải nghỉ việc để túc trực chăm con, đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ.

Trước gia cảnh hết sức éo le của bệnh nhân, bác sĩ tha thiết kêu gọi bạn đọc Dân trí cứu giúp (Ảnh: Hương Hồng).

“Tính đến nay, chi phí điều trị cho con em là hơn 400 triệu đồng. Gia đình em khó khăn, nên khoản tiền trên hoàn toàn là vay mượn khắp nơi. Bác sĩ nói con em phải chạy chữa lâu dài, tốn kém.

Chỗ nào vay được em đã hỏi vay rồi. Giờ lòng dạ em rối bời, không biết phải xoay xở ở đâu nữa. Các anh, chị, cô, bác ơi thương con em với!”, chị Hồng chắp 2 tay trước ngực, bật khóc.