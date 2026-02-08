Nhiều cửa khẩu ở Lạng Sơn tạm dừng thông quan để nghỉ Tết Nguyên đán

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, phía Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) vừa gửi thư công tác cho tỉnh Lạng Sơn thông tin về thời gian tạm dừng thực hiện thông quan hàng hóa qua các cặp cửa khẩu giữa hai bên trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ 15 đến 23/2 (tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cụ thể, tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 (Hữu Nghị), đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh), lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phía Trung Quốc sẽ nghỉ Tết từ 15 đến 18/2, đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ 19 đến 23/2, thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký trước. Từ ngày 24/2, sẽ hoạt động bình thường trở lại. Đối với hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách vẫn thực hiện thông quan bình thường.

Còn tại cửa khẩu song phương Chi Ma, từ 15 đến 23/2 (từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các lực lượng chức năng phía Trung Quốc chỉ làm thủ tục thông quan cho những lô hàng hóa xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp đã đăng ký trước.

Tại cửa khẩu Na Hình, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã thông báo nghỉ Tết Nguyên đán từ 15 đến 23/2 (từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ 15 đến 23/2, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc chỉ thực hiện làm thủ tục từ 10 đến 15h (theo giờ Bắc Kinh) tức 9-14h (theo giờ Hà Nội).

Bắt đầu từ ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu sẽ làm thủ tục thông quan hàng hóa, làm thủ tục xuất nhập cảnh bình thường trở lại.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu này vẫn bố trí cán bộ trực để nhận tờ khai hải quan đăng ký trước của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sau kỳ nghỉ tết, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sẽ tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, nhất là thúc đẩy mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu.