Phát hiện 8 trường hợp trẻ vùng biên giới giáp Lào nhiễm viêm gan B (Video: Đình Tùng).

Sáng sớm ngày 7/2, đồng hồ điểm 4h cũng là lúc chúng tôi đặt chân đến cổng Đồn Biên phòng Chiềng On (xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La). Trong suốt chặng đường gần 200km, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Vậy nhưng, từ 7h, đoàn công tác đã sẵn sàng cùng Đồn Biên phòng Chiềng On tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao quà Tết và khám bệnh, tư vấn phòng viêm gan B, C, ký sinh trùng cho 312 học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On cùng cán bộ đoàn công tác chuẩn bị quà và phát phiếu khám bệnh.

Thời điểm bắt đầu chương trình, mặt trời đã lên, dần xóa tan màn sương mù. Sân trường hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Trong cái lạnh của buổi sớm vùng cao, các em học sinh đứng nép bên nhau, mắt dõi về phía chiếc xe đang từ từ tiến vào cổng trường.

Khi cánh cửa xe chở chăn ấm, bánh kẹo vừa mở, các em học sinh đã ùa tới phụ giúp đoàn công tác vận chuyển quà bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm gửi tặng.

Những bàn tay nhỏ xíu ôm chặt chiếc chăn bông, những thùng bánh kẹo lớn hơn cả vòng tay mình nhưng không em nào than vãn. Các bạn nhỏ ai cũng vô cùng phấn khởi trước tình cảm mà bạn đọc từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi gắm.

Sân Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu râm ran tiếng các em nhỏ đố nhau đoán xem trong những thùng quà có bánh kẹo gì. Với các em nhỏ nơi vùng cao xa xôi như Yên Sơn, những phần quà dù nhỏ bé cũng rất đáng quý.

Không chỉ tò mò về những phần quà sắp được nhận, vài cậu bé còn đố nhau xem khi khám bệnh ai chịu đau giỏi hơn. Trong khi đó, các bạn nữ lại len lén nhìn về phía các bác sĩ, thì thầm: “Không biết khám có đau không nhỉ?”, “Cậu có sợ kim tiêm không?”… Tiếng nói cười trong trẻo vang vọng khắp sân trường vùng cao.

Trong buổi sáng, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tầm soát viêm gan B, C và ký sinh trùng cho 312 em học sinh của Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu. Đồng thời, các em cũng được siêu âm, đo độ xơ hóa gan, nội soi tai - mũi - họng, khám nội.

Tại buổi khám, các bác sĩ đã phát hiện 8 trường hợp là học sinh và người nhà nhiễm viêm gan B. Ngoài ra, qua siêu âm, các bác sĩ ghi nhận 1 trẻ bị gan nhiễm mỡ.

Đối với những trẻ nhiễm viêm gan B, BS CKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã đo độ xơ hóa gan bằng máy FibroScan, đồng thời tư vấn cho các em và gia đình khám định kỳ 3-6 tháng/lần, xét nghiệm công thức máu, men gan, chức năng thận.

Đối với các trường hợp nhiễm virus thể hoạt động sẽ được bác sĩ kê đơn điều trị thuốc kháng virus. Ngoài ra, phụ huynh cũng được tư vấn biện pháp dự phòng lây nhiễm trong tương lai, đặc biệt khi các em lập gia đình và sinh con.

“Chúng tôi cũng tuyên truyền và hướng dẫn thầy cô giáo, để nhà trường phối hợp với gia đình trong việc theo dõi và phòng bệnh”, BS Thiệu cho hay.

Ở góc sân, chị Hoàng Thị Doan (bản Đán, xã Yên Sơn) cùng 2 con trai sinh đôi Lò Văn Hùng và Lò Mạnh Cường đang chờ đến lượt siêu âm. Chị kể, mỗi khi các con rối loạn tiêu hóa, gia đình lại thấp thỏm vì nhà ở xa, gần biên giới Lào, đi khám vô cùng vất vả.

“Gia đình khó khăn nhưng khi các con đau ốm, chúng tôi vẫn “bấm bụng” thuê xe đưa tới viện. Hôm nay, có các bác sĩ tuyến trung ương về tận đây, lại mang máy móc hiện đại nữa, tôi mừng lắm!”, chị Doan cho biết.

Ông Vũ Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu cho biết, nhiều học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Xinh Mun… và phần lớn gia đình thuộc diện hộ nghèo. Có em mỗi ngày phải đi bộ gần 5km để đến lớp.

“Việc được khám, sàng lọc các loại bệnh giúp học sinh và phụ huynh yên tâm hơn. Nhà trường cũng nắm được tình hình sức khỏe của học sinh để có phương pháp giáo dục và chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, mỗi phần quà các em được nhận hôm nay, dù nhỏ cũng là sự động viên tinh thần lớn lao với trẻ vùng cao như Yên Sơn”, ông Hùng nói.

Nhằm giúp trẻ vùng biên được tiếp cận dịch vụ y tế từ tuyến trung ương, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cố gắng mang theo nhiều máy móc hiện đại để phục vụ công tác thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Trong đó, máy siêu âm, máy FibroScan đo độ xơ hóa gan và máy nội soi tai - mũi - họng... đều là những thiết bị có giá trị cao. Không chỉ học sinh, mà phụ huynh và các thầy cô giáo cũng rất phấn khởi khi được tiếp cận những máy móc hiện đại.

BS CKII Nguyễn Tiến Phú, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, vệ sinh chưa đảm bảo và chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý nên học sinh vùng cao mắc nhiều bệnh về tai - mũi - họng.

“Qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận tỷ lệ học sinh mắc bệnh lý về tai - mũi - họng lên tới 30-40%. Rất nhiều trường hợp mắc viêm tai giữa, viêm thanh quản. Bên cạnh việc kê thuốc, chúng tôi đã hướng dẫn phụ huynh và thầy cô cách giữ ấm, vệ sinh tai mũi họng, giữ gìn vệ sinh cho các em để hạn chế lây nhiễm”, bác sĩ Phú cho biết.

Kết thúc buổi khám, các em học sinh được kê thuốc theo đơn và nhận một phần quà là bánh kẹo từ các nhà hảo tâm ủng hộ.

Giữa sân trường vùng biên, các em học sinh ngồi quây quần bên nhau, chuyền tay từng gói bánh, cái kẹo, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười hồn nhiên nở bừng trong nắng sớm nơi biên cương Tổ quốc.

Chương trình Tết Nhân ái 2026 do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Đồn Biên phòng Chiềng On tổ chức đã mang đến cho học sinh vùng biên cơ hội được kiểm tra sức khỏe, tư vấn y tế từ tuyến trung ương. Qua đó, báo Dân trí mong muốn góp phần giúp học sinh xã vùng biên Sơn La được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thêm an tâm đón năm mới.