Bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm

Ngày 8/2, Công an xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị phát đi thông báo khẩn cấp tìm kiếm một bé gái đi khỏi nơi cư trú chưa rõ lý do, gây hoang mang cho gia đình và cộng đồng.

Nạn nhân được xác định là cháu Trần Ngọc Hoài Thơm (SN 2012), thường trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải.

Cháu Trần Ngọc Hoài Thơm mất liên lạc suốt nhiều ngày (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo trình báo của gia đình, cháu Thơm mất liên lạc vào khoảng 11h ngày 4/2. Kể từ thời điểm đó, gia đình đã nỗ lực liên hệ, tìm kiếm tại nhiều địa điểm khác nhau và trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả.

Gia đình cho biết, vào thời điểm mất liên lạc, cháu Thơm mặc áo khoác màu đen, quần jean. Cháu có dáng người cao và to.

Công an xã Bến Hải kêu gọi toàn thể quần chúng nhân dân, nếu ai phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cháu Thơm, báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 02333.555.123 để hỗ trợ công tác tìm kiếm.