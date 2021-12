Khánh thành phòng học Dân trí thứ 41 tại điểm trường bản Sán Chải

Tham dự buổi lễ khánh thành điểm trường Mầm non Thu Tà có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí; Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục CSPCTP về Môi Trường (Bộ Công An); Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Bà Trần Anh Thư, Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 3 (Ngân hàng BIDV); Ông Hoàng Nhị Sơn, Bí Thư huyện ủy Xín Mần; Ông Ngô Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần và lãnh đạo xã Thu Tà; các thầy cô giáo và các em học sinh.

Tại buổi Lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí nêu bật giá trị Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái là sợi chỉ xuyên suốt thời gian qua của tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam. Trước hết, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ với chính quyền, bà con nhân dân địa phương những khó khăn về điều kiện kinh tế, giao thông đi lại mà địa phương đang gặp phải, đồng thời mong muốn lãnh đạo địa phương cùng bà con nhân dân sẽ vượt qua những khó khăn đó để xây dựng đời sống ngày một phát triển hơn.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, trong suốt 16 năm qua, trước đây trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam cho đến bây giờ trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh hoạt động nghiệp vụ thì công tác xã hội luôn được Báo điện tử Dân trí đặc biệt quan tâm.

"Với nhiệm vụ tuyên truyền, báo Dân trí có thế mạnh là nhận được sự quan tâm, tin tưởng của rất nhiều bạn đọc, các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Công trình điểm trường Mầm non Thu Tà là công trình thứ 61 mà báo Dân trí thực hiện trên cả ba miền đất nước. Trong đó có 41 công trình điểm trường và 20 công trình xây dựng cầu dân sinh. Những nơi được xây dựng điểm trường, cầu dân sinh toàn những nơi còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, cơ sở vật chất, giao thông đi lại", nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết.

Đây là công trình điểm trường thứ 2 mà Báo Dân trí là cầu nối để xây dựng giúp bà con vùng cao tỉnh Hà Giang. Trước đó, điểm trường Na Quang, thuộc trường tiểu học Bát Đại Sơn và trường mầm non Bát Đại Sơn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Ông Hoàng Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thu Tà (Xín Mần) chia sẻ: "Thay mặt cho chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Dân trí, các nhà tài trợ đang mang đến cho địa phương một công trình điểm trường Mầm non rất khang trang, sạch sẽ và có ý nghĩa rất lớn. Hy vọng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan nhiều hơn nữa của Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, để nhiều điểm trường mới được xây dựng lên, phục vụ nhu cầu dạy và học của các thầy cô và các em học sinh ở địa phương"

Những tiết mục văn nghệ được chính các em học sinh tại trường mầm non Thu Tà biểu diễn trong lễ khánh thành. Đông đảo người dân quanh vùng đã đến tham dự, nhiều người không giấu nổi niềm vui khi trong thôn được được đầu tư xây dựng một điểm trường mới khang trang thay cho điểm trường cũ dột nát, hư hỏng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí và Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục CSPCTP về Môi Trường (Bộ Công An) cùng với các nhà tài trợ, chính quyền địa phương cắt băng khánh thành "Phòng học Khuyến học và Dân trí" tại thôn Sán Chải, xã Thu Tà.

Công trình điểm trường Mầm non Thu Tà được xây dựng với số vốn đầu tư hơn 700 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Lệ cùng các cán bộ chiến sĩ thuộc Cục CSPCTP về Môi Trường đã tặng ảnh Bác Hồ và nhiều áo khoác cho các em học sinh tại trường mầm non Thu Tà.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao tặng tivi cho thầy trò điểm trường mầm non Thu Tà.

Bà Trần Anh Thư, Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 3 (Ngân hàng BIDV) cùng các thành viên đoàn công tác trao tặng 100 triệu đồng cho điểm trường Sán Chải.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh và Thiếu tướng Trần Minh Lệ cùng với các nhà tài trợ đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường Mầm non Thu Tà.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại điểm trường mầm non thôn Sán Chải.

"Bà con trong thôn rất vui mừng, từ ngày có nhà báo lên xác minh sau đó chúng tôi được thông báo là địa phương sẽ đầu tư xây dựng điểm trường mới, ai cũng phấn khởi lắm. Chỉ trong một thời gian ngắn điểm trường đã hoàn thành, người dân trong thôn nghe tin đoàn công tác của Báo Dân trí và chính quyền địa phương sẽ lên để làm lễ khánh thành điểm trường chúng tôi rất vui. Từ hôm qua, người dân trong thôn đã chủ động dọn dẹp đường đi sạch đẹp để đón đoàn", một người dân thôn Sán Chải chia sẻ.

Hình ảnh xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng của điểm trường mầm non tại thôn Sái Chải trước khi được tài trợ, xây dựng.

Điểm trường Sán Chải, thuộc Trường Mầm non Thu Tà nằm cheo leo trên đỉnh núi. Cung đường khoảng 100 km, nhưng Đoàn công tác phải đi xe mất gần 6 tiếng đồng hồ từ TP Hà Giang đến điểm trường vì con đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nham nhở "ổ voi", "ổ gà" với đá hộc lổn nhổn và những khúc cua tay áo, hai xe ô tô con tránh nhau còn khó.

Quân Đỗ