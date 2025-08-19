Công ty xổ số báo lãi lớn, trả thưởng hàng nghìn tỷ đồng

Doanh thu phần lớn công ty xổ số tăng trưởng

Theo thống kê của phóng viên Dân trí từ báo cáo bán niên của các công ty xổ số, phần lớn công ty xổ số truyền thống ghi nhận doanh thu tăng trưởng nửa đầu năm nay.

Dẫn đầu nhóm công ty xổ số truyền thống là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM với doanh thu nửa đầu năm đạt 7.027 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Thực tế, Xổ số kiến thiết TPHCM vẫn duy trì vị thế dẫn đầu ngành suốt 12 năm liên tiếp. Nhưng theo kế hoạch, sau khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, Xổ số kiến thiết Bình Dương và Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sớm được bàn giao về UBND TPHCM quản lý.

Công ty xổ số tại Bình Phước có mức tăng trưởng mạnh 2 chữ số, với doanh thu đạt 2.630 tỷ đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ.

Nếu xét về quy mô doanh thu khi chưa sáp nhập, một số đơn vị ghi nhận doanh thu trên 3.000 tỷ đồng, với mức tăng trưởng so với cùng kỳ phổ biến khoảng 9-9,7%.

Các đơn vị gồm Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Xổ số kiến thiết Long An, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Xổ số kiến thiết Bến Tre, Xổ số kiến thiết An Giang…

Song song với mức doanh thu “khủng” là mức lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Phần lớn doanh nghiệp xổ số ghi nhận tăng trưởng dương quý đầu năm.

Trong đó, Xổ số kiến thiết Long An dẫn đầu về tốc độ tăng với mức lợi nhuận 632 tỷ đồng, cao hơn 190,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương tăng 43,1%; Xổ số kiến thiết Tây Ninh cũng tăng 37,1% so với mức 435,9 tỷ đồng năm ngoái. Các địa phương tăng trưởng 2 chữ số còn có Xổ số kiến thiết Đồng Nai tăng 15,6%, Xổ số kiến thiết Bình Phước tăng 15,3%, Xổ số kiến thiết Cà Mau tăng 11,5%...

Một số địa phương cũng có mức tăng nhẹ hoặc gần như đi ngang song cũng ở mức trên 400 tỷ đồng như Xổ số kiến thiết Bến Tre 431,4 tỷ đồng, Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu 421,3 tỷ đồng...

Chiều ngược lại, vẫn có những thị trường sụt giảm. Xổ số kiến thiết TPHCM - đơn vị kinh doanh xổ số có lợi nhuận cao nhất cả nước - giảm từ 983,6 tỷ đồng xuống 969,6 tỷ đồng, tương đương 1,4%...

Hàng loạt công ty xổ số truyền thống ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng nửa đầu năm (Ảnh minh họa: IT).

Công ty xổ số chi hàng nghìn tỷ đồng trả thưởng

Số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy chi phí trả thưởng của hầu hết công ty xổ số trong 6 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ năm 2024, phổ biến ở mức trên 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng doanh thu. Con số trên không tính Xổ số kiến thiết TPHCM và Xổ số kiến thiết Sóc Trăng do 2 đơn vị này không thuyết minh rõ chi phí trả thưởng kỳ này.

Đơn vị trả thưởng nhiều nhất là Xổ số kiến thiết Trà Vinh với 1.765 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Xổ số kiến thiết An Giang, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Bến Tre, Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Các đơn vị xổ số ở các tỉnh này đều ghi nhận chi phí trả thưởng trên 1.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng 2 chữ số gồm Xổ số kiến thiết Bình Phước ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 1.445,9 tỷ đồng, cao hơn 153,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng 11,86%; Xổ số kiến thiết Tiền Giang tăng 11,04%, Xổ số kiến thiết Trà Vinh tăng 10,87%; Xổ số kiến thiết An Giang tăng 10%...

Các địa phương khác tuy mức tăng thấp hơn nhưng vẫn ở mức đáng kể, dao động khoảng 5-9%, cho thấy xu hướng chung vẫn là chi phí trả thưởng tăng trưởng dương.