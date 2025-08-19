Nam Long II Central Lake - Nơi thế hệ trẻ được phát triển toàn diện

Hệ sinh thái tích hợp - nền tảng phát triển vững vàng cho thế hệ trẻ

​Giữa làn sóng đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch trong tư duy chọn nơi an cư, không gian sống ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhân cách và bồi đắp sự phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ. Thấu hiểu nhu cầu của các gia đình hiện đại, Nam Long II Central Lake được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ chức năng an cư - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm.

Trong bán kính nội khu, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng các tiện ích thiết yếu: hệ thống trường học liên cấp rộng 1,15ha, trung tâm y tế 1.700m², khu thể thao 5.700m², trung tâm thương mại - dịch vụ 9.800m², cùng các tiện ích ngoài trời như vườn nướng BBQ, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và đường dạo bộ quanh hồ.

Hệ tiện ích đủ đầy góp phần giúp thế hệ tương lai phát triển toàn diện (Ảnh: CĐT).

Dự án dành hơn 60% diện tích cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích công cộng - tỷ lệ vượt trội so với phần lớn các khu đô thị cùng phân khúc. Nổi bật trong hệ tiện ích là công viên hồ trung tâm rộng 3,36ha đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, mang đến cảnh quan xanh mát, bình yên giữa lòng đô thị. Đây cũng là không gian lý tưởng cho cả gia đình cùng nhau vận động thể chất, kết nối cộng đồng, hình thành thói quen sống năng động và lành mạnh từ nhỏ cho thế hệ cư dân nhí.

Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cũng là điểm cộng lớn cho các gia đình đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và chăm sóc con cái. Việc tiếp cận nhanh các dịch vụ y tế, giáo dục, mua sắm trong nội khu giúp tối ưu thời gian, giảm áp lực di chuyển, tạo điều kiện để cha mẹ đồng hành nhiều hơn cùng con trong hành trình trưởng thành, từ đó nâng cao chất lượng sống và gắn kết gia đình.

Không gian sống xanh, kết nối với thiên nhiên tại Nam Long II Central Lake (Ảnh: CĐT).

Kết nối toàn diện - bệ phóng cho tương lai thế hệ trẻ

Tọa lạc tại trung tâm phường Cái Răng (thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cũ) - vùng lõi hành chính - thương mại mới của TP Cần Thơ sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, Nam Long II Central Lake thừa hưởng trọn vẹn động lực từ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn.

Với diện tích mở rộng lên đến 6.360km² và dân số khoảng 4,2 triệu người, thành phố Cần Thơ mới đang dần khẳng định vai trò trung tâm vùng Tây Nam Bộ trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, dịch vụ và logistics, thu hút dòng vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao và nhu cầu an cư lâu dài.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm hạ tầng kết nối, cư dân Nam Long II Central Lake tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm hành chính, thương mại, trường đại học, bệnh viện lớn cũng như các đầu mối giao thương liên vùng, tạo lợi thế về lâu dài cho con em trong hành trình học tập, định hướng tương lai, nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp và việc làm.

Nhiều gia đình chọn sống tại Nam Long II Central Lake để “đầu tư cho thế hệ kế thừa” (Ảnh: CĐT).

Song song với “kết nối địa lý”, dự án còn hướng đến “kết nối cộng đồng” bền vững, kiến tạo một môi trường năng động, văn minh. Cộng đồng cư dân tại đây quy tụ các chuyên gia, doanh nhân, các gia đình trí thức trẻ, cùng chia sẻ giá trị nhân văn và đồng hành cùng nhau trong việc xây dựng một không gian đáng sống cho thế hệ kế thừa. Tại đây, trẻ em sẽ được lớn lên cùng những người bạn đồng trang lứa có cùng phong cách sống và tư duy tích cực.

Dự án cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng gắn với giáo dục, văn hóa và thể thao, lễ hội cuối tuần, rạp phim ngoài trời… Đây là những trải nghiệm giúp hình thành một thế hệ cư dân trẻ bản lĩnh, chủ động, sẵn sàng hội nhập.

Với quy hoạch đô thị tích hợp, hệ tiện ích đầy đủ, không gian xanh, kết nối đa chiều và cộng đồng cư dân văn minh, Nam Long II Central Lake đang từng bước định hình chuẩn sống mới tại trung tâm vùng Tây Nam Bộ - nơi mỗi bước trưởng thành của thế hệ trẻ đều được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi một không gian sống vững chắc, tích cực và đầy động lực phát triển.

Bên cạnh đó, Nam Long II Central Lake đang hoàn thiện pháp lý và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo giá trị sở hữu cho khách hàng. Đây là tài sản để dành cho thế hệ tương lai - một khoản tích lũy an toàn, gia tăng giá trị theo thời gian và gắn liền với những ký ức, hạnh phúc của nhiều thế hệ trong gia đình.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư, Nam Long II Central Lake đang triển khai chính sách tài chính ưu việt: ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất đến 24 tháng, ưu đãi thanh toán lên đến 10%. 55 khách hàng đầu tiên lựa chọn gói thanh toán nhanh sẽ nhận ngay 1 lượng vàng 9999.