Cầu Ngọc Hồi khởi công, thị trường bất động sản Đông Hà Nội tăng sức hút

Cây cầu bắc qua sông Hồng này sẽ kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình (mới), đồng thời giảm tải cho cầu Thanh Trì vốn đang thường xuyên quá tải. Cầu Ngọc Hồi sẽ nối thẳng tới Alluvia City - Thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng và trục cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo ra một cửa ngõ mới về phía Đông Nam Thủ đô.

Khởi công song song tuyến đường kết nối di sản

Tổng mức đầu tư của cầu Ngọc Hồi hơn 11.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 2025-2028.

Dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi nằm trên tuyến đường Vành đai 3,5 của Hà Nội. Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như các tỉnh phía Nam và Đông - Nam của vùng Thủ đô như Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh.

Tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km gồm khoảng 5,4km trên địa bàn Hà Nội và khoảng 2,2 km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m.

Song song với cầu Ngọc Hồi, tuyến đường Vành đai 3.5 cũng là hạ tầng chiến lược sẽ thay đổi diện mạo giao thông toàn vùng. Chạy song song và cách Vành đai 3 khoảng 5 - 7 km, Vành đai 3.5 khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối Đông - Tây - Nam Thủ đô mà không cần qua nội đô, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Khi có cầu Ngọc Hồi, khả năng kết nối từ các dự án trọng điểm bên sông Hồng như Alluvia City trở nên thuận tiện. Cư dân Alluvia City chỉ mất hơn 30 phút để tới Hồ Gươm. Cũng chỉ mất khoảng 15 phút để kết nối Alluvia City - giao lộ phía Đông Hà Nội tới Vành đai 2 và trục Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là lợi thế cho khu vực phía Đông Nam Thủ đô, hứa hẹn thúc đẩy dòng giao thương, cư dân và nhà đầu tư đổ về.

Bên cạnh cầu Ngọc Hồi, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng cũng là một trong những dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên. Đây là công trình nhóm A, tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, dài gần 56km, đi qua huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cũ. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ tạo trục liên kết các di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng từ Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương.

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng cho cầu Ngọc Hồi sẽ hoàn thành trước ngày 15/11 năm nay. Việc khởi công vào dịp 19/8 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiến độ thi công dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2024-2026.

Bất động sản hưởng lợi

Thực tế cho thấy, ở đâu hạ tầng đi trước, bất động sản sẽ theo sau. Câu chuyện tại khu vực Vành đai 3 hay các tuyến metro Hà Nội trước đây là minh chứng khi công trình hạ tầng lớn hoàn thiện, giá đất và nhu cầu giao dịch tăng. Cầu Ngọc Hồi và tuyến đường kết nối di sản được kỳ vọng sẽ lặp lại kịch bản này cho khu vực phía Đông - Đông Nam Hà Nội.

Toàn cảnh Thành phố sinh thái khoáng nóng Alluvia City kết nối trực tiếp Vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi (Ảnh: CĐT).

Alluvia City nằm trong vùng hưởng lợi. Khi cầu hoàn thành, khoảng cách di chuyển không chỉ rút ngắn mà còn ổn định về thời gian, tránh được tình trạng tắc nghẽn vốn là rào cản lớn với người mua ở các đô thị vệ tinh. Điều này có thể giúp giá trị bất động sản trong khu vực thiết lập mặt bằng giá mới.

Với việc nằm ngay trên mạch khoáng nóng tự nhiên của Hưng Yên, Alluvia City hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút cư dân và những người quan tâm đến đô thị sinh thái (Ảnh: CĐT).

Dự án có yếu tố khác biệt về sản phẩm, như Alluvia City với suối khoáng nóng tự nhiên, mật độ xây dựng chỉ 16%, 20% diện tích cây xanh - mặt nước, cư dân sẽ được hưởng lợi. Khi hạ tầng hoàn thiện, nhu cầu sở hữu không gian sống sinh thái nhưng vẫn gần phố sẽ tăng, hứa hẹn đẩy thanh khoản và giá trị dự án lên cao.

Với vị trí chiến lược và lợi thế hạ tầng vượt trội, Alluvia City đang đứng trước cơ hội trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội, khi khoảng cách địa lý chỉ còn tính bằng thời gian di chuyển.