Chelsea vượt khó trong thế thiếu người, buộc Arsenal chia điểm

Dù phải chơi thiếu người trong hơn nửa trận đấu, Chelsea vẫn xuất sắc cầm hòa Arsenal 1-1 tại vòng 13 Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm 30/11, qua đó thể hiện bản lĩnh đáng nể. Về phía Arsenal, kết quả này giúp họ kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 17 (thắng 14, hòa 3), khẳng định vị thế của một đội bóng đang thăng hoa.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu (Ảnh: Getty).

Trận derby London nóng bỏng ngay từ những phút đầu, khi cả hai đội đều ý thức rõ tầm quan trọng của kết quả. Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi sau chiến thắng tưng bừng trước Barcelona ở Champions League, trong khi Arsenal cũng tràn đầy tự tin sau khi vượt qua Bayern Munich. Saka là người mở đầu cho chuỗi cơ hội nguy hiểm bằng cú sút chìm bị Robert Sanchez cản phá, trước khi Chelsea đáp trả. Pha dứt điểm của Enzo Fernandez ở phút 30 khiến David Raya phải trổ tài cản phá, báo hiệu thế trận ngày càng căng.

Nhịp độ trận đấu liên tục bị đẩy lên cao, với bốn thẻ vàng được rút ra trước khi Moises Caicedo nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 38 vì pha vào bóng quá thô bạo với Mikel Merino. Đây đã là cầu thủ thứ bảy của Chelsea bị truất quyền thi đấu trên mọi đấu trường mùa này. Chơi thiếu người nhưng The Blues vẫn đứng vững nhờ phản xạ xuất sắc của Sanchez, đặc biệt là pha cứu thua trước cú sút của Gabriel Martinelli cuối hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea bất ngờ vượt lên. Phút 48, từ quả treo bóng cố định của Reece James, Joao Pedro nỗ lực đánh đầu tạo tình huống, và Trevoh Chalobah băng lên đánh đầu đưa bóng dội cột dọc trước sự bất lực của Raya. Chelsea đã mở tỷ số trong 8 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và họ tiếp tục giữ vững nhịp độ dù phải chơi thiếu người.

Chalobah ghi bàn mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại 11 phút. Merino tung cú sút hiểm sau đường chuyền của Saka, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát khi đồng hồ chỉ sang phút 59. Arsenal hưng phấn dồn ép mạnh mẽ sau khi gỡ hòa, nhưng Chelsea vẫn kiên cường phản công. Viktor Gyokeres suýt mang về bàn thắng quyết định với cú sút chìm nguy hiểm ở cuối trận, buộc Sanchez lại phải trổ tài. Cuối cùng, hai đội chia điểm trong trận derby kịch tính có thể ảnh hưởng đến cuộc đua đường dài.

Chelsea chỉ thắng một trong 12 lần đối đầu gần nhất ở Ngoại hạng Anh trước Arsenal (hòa 4, thua 7), nhưng trong bối cảnh hiện tại, kết quả hòa này vẫn mang lại cảm giác tích cực cho người hâm mộ. The Blues tiếp tục kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm, trong khi đội nhì bảng đang ít hơn Arsenal 5 điểm khi bước vào tháng 12.