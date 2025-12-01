Công việc dỗ dành bệnh nhân như trẻ con nhưng sơ hở là mất việc

Lau sót một giọt máu cũng có thể mất việc

Hành trình du học Đức của Vũ Thị Quỳnh Anh (25 tuổi) bắt đầu với sự cô đơn. Tự mày mò từng loại giấy tờ, không có nhiều người ủng hộ, cô gái sinh năm 2000 chỉ biết nhắc mình "đã chọn thì phải đi đến cùng". Tháng 1/2023, Quỳnh Anh đặt chân đến Đức để theo học ngành Y.

Sau một năm, cô có công việc đầu tiên tại vị trí trợ lý nha khoa trong một phòng khám ở thành phố Hildesheim, bang Niedersachsen. Với mức lương 1.100 euro (khoảng 33 triệu đồng trước thuế), Quỳnh Anh coi đây là bước khởi đầu quan trọng.

Bệnh nhân rất tinh, nếu môi trường không sạch sẽ và thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp họ sẽ phản ánh ngay lập tức với quản lý (Ảnh: NVCC).

Trải nghiệm thực tế lại mang đến nhiều bài học hơn Quỳnh Anh nghĩ. Cô kể về một lần vô ý lau chưa sạch một vết máu nhỏ trên tua-bin (một thiết bị y tế) sau ca nhổ răng sát giờ nghỉ trưa. Ngay lập tức, cô nhận sự nhắc nhở gay gắt từ bác sĩ và đồng nghiệp.

"Ở đây, bệnh nhân rất tinh ý. Chỉ cần họ nhìn thấy một chỗ chưa sạch, họ có thể báo lên quản lý. Chỉ một giọt máu còn sót lại cũng có nguy cơ khiến mình mất việc", Quỳnh Anh nói.

Ngày làm việc của cô thường bắt đầu với việc khử khuẩn dụng cụ y tế và phòng khám, theo một quy trình được chuẩn hóa chặt chẽ. Không được bỏ sót bất kỳ bước nào, bởi chỉ một sai lệch nhỏ có thể gây nguy hiểm. Môi trường tiếp xúc nhiều kim tiêm, bông thấm máu, dụng cụ sắc nhọn khiến cô luôn tự đặt cho mình nguyên tắc: tập trung 200%. Nếu bất cẩn, người bị phơi nhiễm không chỉ là bệnh nhân, mà có thể chính là mình.

Không chỉ kỹ năng chuyên môn, Quỳnh Anh nhận ra một điều quan trọng khác: phải biết lên tiếng. "Bạn cứ gật đầu mãi thì tôi không biết bạn có hiểu thật không?" - lời của bác sĩ phụ trách khiến cô thay đổi cách giao tiếp. Từ đó, hễ có điều gì chưa chắc chắn, cô đều hỏi lại để tránh sai sót và thể hiện sự cầu tiến.

Ở Đức, môi trường làm việc yêu cầu sạch sẽ gần như tuyệt đối (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, khó khăn không chỉ đến từ công việc mà còn từ môi trường làm việc mới. Là sinh viên vừa học vừa làm, Quỳnh Anh cho biết mình từng nhiều lần chịu những lời phàn nàn ác ý và thái độ khó chịu từ đồng nghiệp.

"Môi trường y tế vốn áp lực, ai cũng căng thẳng. Mình lại là người mới, đôi khi mắc lỗi nên dễ bị để ý", cô nói.

Để tự bảo vệ, Quỳnh Anh ghi chép kỹ từng hành vi ảnh hưởng đến tâm lý của mình và gửi báo cáo cho quản lý. May mắn là nơi cô làm việc coi trọng sự công bằng, nên vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

"Từ đó môi trường làm việc thoải mái hơn nhiều và mình cảm thấy được tôn trọng hơn", cô chia sẻ.

Tìm ý nghĩa thật sự trong lao động

Nếu Quỳnh Anh chọn nghề y từ đầu, thì hành trình của Ông Thị Minh Trâm (29 tuổi) lại bắt đầu bằng sự bế tắc với công việc cũ. Trước khi sang Đức, cô có ba năm làm kế toán, ngày ngày gắn với những bảng số liệu lặp lại khiến chị dần mất động lực.

Thu nhập từ công việc kế toán chỉ đủ chăm sóc bản thân, trong khi áp lực gia đình và tài chính vẫn đè nặng.

"Đồng lương không tương xứng với công sức khiến mình thấy chán nản", cô nhớ lại. Quyết định du học nghề điều dưỡng là cách cô tự giải phóng khỏi vòng lặp đó, bắt đầu hành trình tìm ý nghĩa thật sự trong lao động và hướng đến sự tự chủ tài chính.

Những ngày đầu làm nghề là chuỗi trải nghiệm đầy hồi hộp. Điều khiến cô căng thẳng nhất là những ca cấp cứu đột xuất.

"Một bệnh nhân quen thuộc bất ngờ xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, mình run lắm. Mình gọi đồng nghiệp để được hướng dẫn. Họ trấn an trước, rồi chỉ cách sơ cứu. May mắn là bệnh nhân hồi phục", chị kể.

Ông Thị Minh Trâm tại nơi làm việc (Ảnh: NVCC).

Làm điều dưỡng đồng nghĩa với việc đối diện mỗi ngày với những bệnh nhân lớn tuổi, nhiều người khó tính, hay buồn bã. Không ít lần, chị phải ngồi trò chuyện rất lâu chỉ để bệnh nhân chịu hợp tác.

"Nhiều khi mình phải dỗ dành họ như trẻ con vậy", chị nói. Với chị, điều dưỡng không chỉ là người chăm sóc mà còn là người nhà của bệnh nhân.

Ngành điều dưỡng đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh và chính xác, bởi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con người. Tuy áp lực lớn nhưng đây cũng là cách để mỗi điều dưỡng viên chứng minh năng lực. Sau mỗi lần vượt qua tình huống căng thẳng, chị Trâm lại thấm thía hơn rằng có những khoảnh khắc, chính mình là người giúp bệnh nhân vượt qua ranh giới sinh - tử. Và đó là ý nghĩa thiêng liêng nhất của công việc hiện tại.

Ông Thị Minh Trâm cùng đồng nghiệp (Ảnh: NVCC).

Tại Đức, điều dưỡng và trợ lý điều dưỡng nằm trong nhóm ngành thiếu nhân lực nhất. Tại các viện dưỡng lão, một điều dưỡng viên thường phải chăm 12-14 bệnh nhân, vì vậy người mới ra trường có rất nhiều cơ hội việc làm.

Thu nhập trung bình của một điều dưỡng viên dao động từ 2.300-2.500 euro/tháng (khoảng 70-75 triệu đồng). Một số cơ sở còn trả mức cao hơn nếu làm việc trong môi trường nhiều áp lực.

Với Quỳnh Anh và Minh Trâm, hành trình xuất ngoại bắt đầu bằng những khó khăn chồng chất: bỡ ngỡ, áp lực công việc, đôi khi là những giọt nước mắt. Nhưng chính môi trường khắc nghiệt ấy lại giúp họ rèn luyện sự độc lập, bản lĩnh và khả năng thích nghi trong nghề y.

