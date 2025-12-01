Mỹ công bố kết quả đàm phán hòa bình với Ukraine

Giới chức Mỹ và Ukraine thảo luận kế hoạch hòa bình tại Florida ngày 30/11 (Ảnh: AFP).

Các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 30/11 đã tiến hành các cuộc đàm phán mà 2 bên đều khẳng định là mang tính xây dựng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự lạc quan về tiến triển bất chấp những thách thức trong việc chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay lại là một phiên họp rất hiệu quả, hữu ích và có thêm tiến triển”, ông Rubio phát biểu sau cuộc đàm phán ở Florida.

"Chúng tôi tiếp tục thực tế về mức độ khó khăn của việc này, nhưng vẫn lạc quan, đặc biệt khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một tầm nhìn chung rằng điều này không chỉ là chấm dứt xung đột mà còn là bảo đảm tương lai của Ukraine, một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết", nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.

Ông Rubio cho biết mục tiêu của cuộc thảo luận là xây dựng một lộ trình để Ukraine vẫn có chủ quyền và độc lập.

"Có rất nhiều yếu tố đang tiến triển, và rõ ràng còn một bên khác liên quan ở đây (Nga) sẽ phải là một phần của phương trình. Việc đó sẽ tiếp tục vào cuối tuần này khi đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow", ông Rubio nói thêm.

Các cuộc thảo luận diễn ra sau khoảng 2 tuần sau khi xuất hiện bản đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo. Cuộc họp có cả sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner.

Phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu sau khi trưởng đoàn trước đó, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak từ chức giữa ồn ào điều tra tham nhũng trong nước.

Khi cuộc họp bắt đầu, ông Umerov đã cảm ơn nước Mỹ và các quan chức của Mỹ vì sự ủng hộ. "Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, Mỹ đang ủng hộ chúng tôi, Mỹ đang đi bên cạnh chúng tôi”, ông Umerov nói bằng tiếng Anh.

Sau cuộc họp, ông nói rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. "Chúng tôi đã thảo luận tất cả những vấn đề quan trọng đối với Ukraine, đối với người dân Ukraine, và Mỹ ủng hộ chúng tôi rất mạnh mẽ", ông Umerov cho biết.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng kết quả từ các cuộc họp ở Geneva tuần trước sẽ được "hoàn thiện" tại cuộc họp ở Florida. Tại Geneva, Ukraine đã trình một đề xuất phản hồi đối với các đề xuất ban đầu gồm 28 điểm của Washington.

Chi tiết kết quả đàm phán chưa được công bố, song trang Axios trước đó cho biết, Mỹ đặt mục tiêu giải quyết 2 vấn đề then chốt trong kế hoạch hòa bình với Ukraine, gồm các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, Wall Street Journal nói rằng, tại cuộc họp ở Florida, 2 bên cũng đã thảo luận về kế hoạch bầu cử ở Ukraine.