Quốc hội bàn việc “rót vốn” hơn 700.000 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục và y tế

Tuần làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ bắt đầu vào sáng 1/12. Trong tuần làm việc gần cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội sẽ tiếp tục bàn thảo và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Hai nội dung này được thảo luận trong trọn ngày 2/12 và được tường thuật, phát thanh trực tiếp để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Theo tờ trình Chính phủ trình Quốc hội, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 68.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 20.041 tỷ đồng). Tổng vốn giai đoạn 2031-2035 dự kiến 36.843 tỷ đồng.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng, người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hạn chế bệnh tật, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 dự kiến có tổng vốn đầu tư khoảng 580.133 tỷ đồng, theo tờ trình của Chính phủ.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 349.113 tỷ đồng (chiếm 60,2%), vốn ngân sách địa phương 115.773 tỷ đồng (chiếm 19,9%) và vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục 89.073 tỷ đồng (chiếm 15,4%). Vốn huy động hợp pháp khác dự kiến 26.173 tỷ đồng (chiếm 4,5%).

Chương trình phân kỳ thực hiện trong 2 giai đoạn, trong đó tổng vốn để thực hiện giai đoạn 2026-2030 tối thiểu 174.673 tỷ đồng và 405.460 tỷ đồng cho giai đoạn 2031-2035.

Chính phủ đề ra mục tiêu tổng quát là chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục đào tạo; mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền được học tập suốt đời.

Tiếp đó, phiên làm việc sáng 3/12 cũng được truyền hình, phát thanh trực tiếp về báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Một phiên thảo luận tại Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Theo chương trình nghị sự, những dự án luật sẽ được Quốc hội thảo luận trên hội trường trong tuần này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận trên hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, cũng được thảo luận trong tuần này.

Trong tuần làm việc thứ 7 của kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.