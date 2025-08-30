Những bước chân tự hào Việt Nam

Trong những ngày qua tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội, hàng triệu người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước đã hòa mình vào không khí trang nghiêm, náo nức của các buổi hợp luyện, sơ duyệt và hôm nay (30/8) là tổng duyệt cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cũng như những cựu chiến binh từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường đầy hy sinh, gian khổ, sau đó lại kinh qua một số cương vị công tác khác, tôi không khỏi tự hào khi hôm nay đứng giữa thủ đô trong những ngày tháng Tám lịch sử và được chứng kiến các sự kiện trên.

Xen lẫn niềm tự hào, niềm phấn khởi là nỗi tiếc thương những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống hoặc không được may mắn chứng kiến đất nước đổi thay hôm nay. Các buổi lễ này đã kết nối chúng ta, rộng hơn là kết nối mọi con dân đất Việt, thành một cộng đồng cùng chung nhịp thở với Tổ quốc.

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 27/8 (Ảnh: DT)

Bên cạnh niềm tự hào, là niềm xúc động, biết ơn, tri ân trước sự phấn đấu, hy sinh quên mình của hàng triệu liệt sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng… để đất nước từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới có được ngày mà 194 quốc gia không chỉ biết đến, mà còn thiết lập quan hệ ngoại giao; nước Việt Nam hôm nay đã có ít nhất 34 đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có các nước lớn; để dân tộc Việt Nam vẻ vang sánh vai với các quốc gia trên hoàn cầu.

Tự hào, xúc động, xen lẫn biết ơn, tôi hình dung trách nhiệm của những người hôm nay có diễm phúc sống trong độc lập, tự do trên mọi miền Tổ quốc; trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam, của thế hệ hôm nay và kế tiếp trước vận mệnh dân tộc là hết sức nặng nề và vẻ vang, làm sao giữ yên đất nước và bảo vệ vững chắc hòa bình của Tổ quốc cho muôn đời con cháu mai sau.

Năm nay sau 40 năm, kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lần thứ hai tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có sự tham gia của khối xe, pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn trong diễu binh. Qua các buổi hợp luyện và sơ duyệt, ấn tượng đầu tiên của tôi là “choáng ngợp” trước một đội hình đông đảo xe, pháo quân sự trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Khối xe tăng thiết giáp, gồm: T54B, T55, T62, T90, các loại xe thiết giáp; khối xe pháo binh, khối pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất. Khối xe Hải quân: Tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không, tên lửa phòng không và UAV; xe thông tin quân sự cơ động; tác chiến điện tử; khối xe khí tài đặc chủng của các binh chủng... tiến qua lễ đài…

Ấn tượng tiếp theo là quá trình hiện đại hóa của các lực lượng quân đội và công an. Chủ trương hiện đại hóa, tinh, gọn, mạnh mới được triển khai trong vòng một thập kỷ mà nay bộ đội ta đã sản xuất hoặc làm chủ được một số khí tài lâu nay vẫn phải nhập khẩu. Điều này củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào định hướng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Điều ấn tượng thứ ba, với mức độ hợp tác quốc tế và nhịp độ của nền công nghiệp quốc phòng, an ninh như hiện nay, quân đội và công an ta chắc chắn sẽ tiến nhanh lên chính quy, hiện đại, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến.

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Như trên đã nêu, chúng ta chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thực hiện từng bước hiện đại hóa, nhưng chú trọng đi trước, đón đầu, đột phá vào những mũi nhọn cần thiết trong trang vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật cho quân đội.

Việt Nam cũng chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn liền sự phát triển công nghiệp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực để phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Cụ thể, chúng ta chủ trương nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường; đảm bảo khả năng tự sản xuất, tự cung, tự cấp các trang thiết bị, vũ khí, khí tài quân sự, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, nâng cao khả năng tự bảo vệ.

Có thể nói, những bước chân mạnh mẽ của các lực lượng tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình không chỉ thể hiện khí thế hào hùng, sức mạnh của lực lượng vũ trang, mà còn cho thấy Quân đội ta ngày càng được trang bị hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được yêu cầu phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời khẳng định ý chí kiên cường và khát vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước giàu mạnh và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Là một cựu chiến binh, tôi tin tưởng rằng Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 một lần nữa khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là lực lượng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, đảo, vùng trời, biên giới đất liền của Tổ quốc thân yêu, mà còn là hiện thân của khát vọng và ý chí của dân tộc Việt Nam trong hành trình vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bao giờ cũng vậy, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm, sự sẵn sàng sẻ chia của các thế hệ người Việt, trong đó có các bạn trẻ sẽ giúp mỗi người hiểu rõ hơn và trân quý hơn những giá trị mà cha ông chúng ta lớp này qua lớp khác, thế hệ này qua thế hệ khác, đã dày công hy sinh, phấn đấu, xây dựng.

Các bạn trẻ ngày nay được sống trong hòa bình càng nên chú ý nuôi dưỡng lòng yêu nước bằng cách không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngay lúc này cũng như bất cứ lúc nào, mỗi người trong chúng ta đều có thể lan tỏa tinh thần yêu nước của mình bằng cách sử dụng mạng xã hội và các kênh thông tin khác để chia sẻ những giá trị tốt đẹp của dân tộc, khích lệ tinh thần yêu nước trong cộng đồng, đặc biệt là với bạn bè khu vực và quốc tế.

Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

