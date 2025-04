Tự hào viết nên lịch sử, tự chủ bước vào kỷ nguyên mới

11h30 ngày 30/4/1975, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, thời khắc báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau chiến thắng lịch sử 30/4, một cuộc duyệt binh oai hùng và trang nghiêm đã diễn ra tại Sài Gòn (nay là TPHCM) ngày 15/5/1975 với sự tham gia của hàng nghìn bộ đội, dân quân, du kích trước toàn thể nhân dân. Cùng dịp này, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đã đọc diễn văn tại lễ mít tinh trọng thể được tổ chức ở Hà Nội, thế hệ chúng tôi vẫn nhớ mãi lời của người đứng đầu Đảng ta lúc đó: Tổ quốc vinh quang của chúng ta… "từ nay hoàn toàn độc lập, tự do và vĩnh viễn độc lập, tự do!".

Sau 50 năm, ngày 30/4 năm nay chúng ta tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM. Thời gian trôi qua, càng khẳng định giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh - biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam. Đây cũng là chiến thắng của khát vọng yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Các khối diễu binh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: Hữu Khoa)

Từ một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, người Việt Nam đã vùng lên đánh thắng 2 thực dân, đế quốc lớn trên thế giới và trở thành "lương tâm của thời đại".

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, quân đội ta tiếp tục có những bước trưởng thành lớn mạnh; tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, bản chất tốt đẹp và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến tiếp tục tỏa sáng. Quân đội nhân dân Việt Nam gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đẹp thay hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, coi đây là nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình"! Quân đội ta làm tốt nhiệm vụ đội quân công tác, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thắt chặt quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân-dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vị thế, uy tín của Quân đội ta không ngừng nâng cao ở khu vực và thế giới.

Trước khi bước vào Đại lễ 30/4 năm nay, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ hợp luyện để chuẩn bị diễu binh trên đường phố TPHCM, có sự góp mặt của lực lượng vũ trang Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lực lượng Quân đội Nhân dân Lào và lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia, chúng ta càng thấy sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sự đoàn kết quốc tế, đặc biệt là đoàn kết với các nước láng giềng.

Tình hình khu vực và thế giới đang chuyển động nhanh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong bối cảnh mới, Quân đội ta nhất định sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất tốt đẹp và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xây dựng quân đội thành lực lượng chính trị tin cậy; đội quân chiến đấu trung thành, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, đồng cam cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân, giữ mãi hình ảnh thân thương, xúc động "đi dân nhớ, ở dân thương".

Đồng thời, Quân đội ta đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân xây dựng, phát huy "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong tình hình mới, nhất định Quân đội ta tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giữ vững độc lập, tự chủ; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, tiếp tục tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Quân đội hiện đại theo tinh thần "người trước, súng sau", phát huy truyền thống anh hùng, thực sự là "đội quân chiến đấu", "đội quân công tác", "đội quân lao động sản xuất" trong tình hình mới.

50 năm sau ngày chiến thắng lịch sử, đất nước chúng ta đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với đó là những quyết sách nhằm tạo đột phá phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số v.v… Chúng ta đều có thể cảm nhận rõ tinh thần mới, với vận tốc mới nhằm tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúng ta tự hào và tự tin hướng đến mục tiêu năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân nguyên là Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng; nguyên Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng. Ông là chuyên gia về khoa học quân sự và lịch sử thế giới.

