Giờ học, giờ chơi của học sinh: Đừng làm khó phụ huynh!

Bước vào năm học mới, gia đình tôi và chắc là nhiều vị phụ huynh khác ở TPHCM phải đối diện với một thực tế: vợ chồng đều đi làm, con học hai buổi/ngày, nhưng thời khóa biểu của trường lại thay đổi liên tục, lúc về sớm, lúc thêm tiết thứ Bảy… Tưởng chừng chỉ là chuyện sắp xếp giờ học, nhưng vô hình trung tạo ra áp lực nặng nề cho cả phụ huynh lẫn học sinh.

Mỗi sáng sớm vợ chồng tôi đều phải tính toán từng phút để vừa kịp đưa con đến trường, vừa đến cơ quan đúng giờ. Có hôm tan làm trễ, kẹt xe, đành gọi ông bà hoặc thuê dịch vụ đón hộ. Những ngày trường cho tan sớm lúc 15h, cả hai vợ chồng đang trong giờ hành chính hoặc tiếp khách hàng, con phải ở lại căn-tin nhiều giờ đồng hồ chờ bố mẹ đến đón.

Phụ huynh đưa con đi học trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Phước Tuần).

Trẻ em thành phố cần một lịch học phù hợp, ổn định, trước hết là để các em được vui chơi, nghỉ ngơi ngoài giờ học, và tránh những xáo trộn với cha mẹ, tức là tránh xáo trộn trong cộng đồng xã hội. Thế nhưng, thực tế gần đây có trường xếp tiết sáng thứ Bảy, có trường cho học sinh tan sớm buổi chiều, có nơi thêm giờ học trực tuyến khiến đại diện ngành Giáo dục thành phố từng đề nghị các trường ngưng việc làm khó phụ huynh.

Tôi hoàn toàn ủng hộ đề nghị trên. Xếp lịch học của học sinh phù hợp, đồng nghĩa phụ huynh không phải vất vả tìm giải pháp đưa đón, trông nom trẻ ngoài giờ. Với trẻ, việc tan học sớm rồi ngồi chờ hoặc buộc phải tham gia lớp học thêm/ngoại khóa không mong muốn có thể khiến các em mất hứng thú học tập, thiếu thời gian vận động và chơi đùa - vốn là nhu cầu tự nhiên của lứa tuổi tiểu học, trung học.

Ở một khía cạnh khác, trường học đôi khi ôm đồm quá nhiều chương trình xã hội hóa, đưa thêm ngoại ngữ, kỹ năng sống… vào buổi học thứ hai trong ngày. Dù mục tiêu là tốt, nhưng khi mọi thứ dồn dập, học sinh không còn thời gian để vui chơi cùng bạn bè, để đọc một cuốn sách theo sở thích.

Trong tháng 9, tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã nhấn mạnh: “Không xếp thời khóa biểu chính khóa vào ngày thứ Bảy”. Đồng thời, Sở dự kiến ban hành quy định về giờ tan học, yêu cầu không cho học sinh kết thúc buổi học trước 16h30. Những chỉ đạo này cho thấy ngành Giáo dục đã lắng nghe phụ huynh, song việc triển khai cần thực chất, tăng cường kiểm tra ở các cơ sở để tránh tình trạng bên dưới không thực hiện nghiêm túc.

Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản nêu mô hình đối thoại với phụ huynh, khảo sát ý kiến trước khi xây dựng kế hoạch giáo dục. Gần 100% phụ huynh đồng thuận với lịch học từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi thứ Bảy chuyển sang trực tuyến linh hoạt. Đây là minh chứng rằng khi phụ huynh được tham gia, được lắng nghe, thì nhà trường có thể tìm ra giải pháp hợp lý, vừa tuân thủ quy định, vừa thuận lợi cho gia đình.

Ngành Giáo dục đã yêu cầu các trường có hồ sơ minh chứng về sự đồng thuận của phụ huynh. Đây là điểm then chốt. Bởi lẽ, nhiều năm qua, không ít trường áp đặt dưới danh nghĩa “phụ huynh đồng ý”, nhưng thực chất phụ huynh không có lựa chọn. Chỉ khi có cơ chế giám sát độc lập, có đối thoại thực chất giữa phụ huynh - giáo viên - nhà trường, thì mới tránh được tình trạng biến hoạt động tự nguyện thành bắt buộc trá hình.

Trẻ nhỏ cần sân chơi, cần được vận động ngoài trời, cần những trải nghiệm xã hội. Nhiều em phải ngồi học từ 7h30 đến tận 16h30, sau đó lại tiếp tục các lớp năng khiếu, ngoại ngữ buổi tối. Lịch học dày đặc khiến trẻ mệt mỏi, phụ huynh kiệt sức.

Giờ học hợp lý, cân bằng sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện, nuôi dưỡng óc sáng tạo, sự tự tin và lòng nhân ái. Gia đình tôi chỉ mong một điều giản dị: con được học hành tử tế, nhưng cũng có thời gian để vui chơi, để lớn lên hồn nhiên. Đây có lẽ cũng là mong mỏi của các bậc phụ huynh khác.

Tác giả: Nguyễn Bá Hội là Kỹ sư môi trường. Ông Nguyễn Bá Hội có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

