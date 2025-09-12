TPHCM chốt không tan học trước 16h

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sáng 12/9, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành khung thời gian học hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2025-2026.

Theo đó, Sở đề nghị các trường rà soát và điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày với khung giờ vào học, giờ tan học với từng bậc học.

Đối với giáo dục mầm non, thời gian mở cửa trường từ 6h30, đón trẻ từ 7h trở đi, không trễ hơn 8h, thời gian trả trẻ từ 16h.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Đối với giáo dục phổ thông, thời gian vào tiết đầu tiên buổi sáng từ 7h trở đi và không trễ hơn 8h. Thời gian kết thúc buổi học sáng không trước 10h30.

Với buổi chiều, thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 13h và không trễ hơn 13h30. Thời gian kết thúc buổi học chiều không trước 16h và không sau 17h.

Nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6h30, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Sở GD&ĐT lưu ý thêm, đối với các trường học nằm gần nhau trên cùng một trục đường cần phối hợp bố trí lệch giờ tan học (tối thiểu 15 phút) nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Trong hướng dẫn về việc thực hiện khung thời gian học, lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phản ánh, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Văn phòng Sở, phòng Giáo dục mầm non, phòng Giáo dục phổ thông và các phòng thuộc phối hợp theo dõi, kiểm tra báo cáo lãnh đạo Sở.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng nghiêm túc triển khai và quán triệt đầy đủ các nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; chủ động rà soát, điều chỉnh kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất về quy định giờ vào học, giờ tan học.