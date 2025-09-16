Học sinh tan học từ 15h30: Cha mẹ cực, các con cũng rất khổ

Bỏ việc từ 15h đi đón con

Từ đầu năm học mới, nhiều trường học trên cả nước triển khai lịch học 2 buổi/ngày và nghỉ thứ bảy, song không tổ chức bán trú. Việc này nhận được không ít ý kiến bày tỏ tâm tư, băn khoăn từ phía phụ huynh.

Một phụ huynh có con học tiểu học tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), cho biết suốt ba tuần qua, mỗi ngày chị phải xin phép lãnh đạo cơ quan ra về giữa giờ để đón con lúc 10h30 và 15h.

Nhiều phụ huynh khác cho biết việc sắp xếp thời khóa biểu xen kẽ giữa các môn chính khóa và tự chọn càng khiến việc đưa đón con thêm vất vả. Điều khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng nhất là không có cơ quan nào cho phép người lao động trong giờ hành chính liên tục xin nghỉ để về đón con.

Nhiều phụ huynh phải xin lãnh đạo về sớm đón con sau khi các trường học áp dụng quy định mới về học 2 buổi/ngày (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Độc giả Lương Nguyễn Trãi đề xuất nên có quy định thống nhất về giờ học và giờ làm việc trên toàn quốc để vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh, vừa giúp phụ huynh yên tâm công tác.

Theo bạn đọc này, giờ vào học nên linh hoạt trong khoảng 8h-9h để học sinh có thể ngủ đủ giấc và ăn sáng đầy đủ, giờ làm việc ở các cơ quan cũng nên điều chỉnh tương ứng.

"Phụ huynh nào bận có thể đưa con đến trường sớm, nhưng trường phải mở cửa sớm để học sinh vào trong cho an toàn. Giờ tan học nên trong khoảng 15h-16h, học sinh chưa được đón thì có thể ở lại trường đọc sách, học tập, chơi thể thao hoặc tham gia câu lạc bộ ngoại khóa.

Chỉ cần quy định các trường phải mở cửa để học sinh ở lại an toàn là được. Có gì mà phải rối lên, rồi quy định cứng nhắc là tan học phải sau 16h30", chị Trãi nêu quan điểm.

Cũng trăn trở về việc dạy học 2 buổi/ngày mà các trường đang triển khai, chị Nguyễn Thị Xuân (Đồng Nai) chia sẻ: "Nhiều khi tôi thấy rất khó hiểu. Một năm giáo viên được nghỉ ba tháng hè vẫn hưởng lương, còn 9 tháng đi dạy thì lại không có chỉ tiêu đánh giá cụ thể (KPI).

Cứ nói chương trình học của các con nặng, nhưng con tôi được dạy về góc trong hình học mà lại không biết sử dụng thước đo độ, cũng không hiểu khái niệm góc là gì. Vậy điều mà các cô gọi là "nặng" ấy nằm ở khía cạnh nào?.

Trước đây khi tôi học phép cộng, cô giáo sẽ chỉ cho thêm các tính chất liên quan như giao hoán, kết hợp, rồi phân tích cách vận dụng. Giờ thì không có. Tôi về kiểm tra bài của con mà thấy hụt hẫng".

Tổ chức thêm một số lớp ngoại khóa để học sinh chờ phụ huynh

Tài khoản Bambo Sơn cho rằng ngành giáo dục cần sắp xếp thời gian học tập hợp lý hơn, phù hợp với lịch làm việc của phụ huynh.

"Ngành giáo dục nên bố trí thời gian sao cho toàn dân có thể đưa con đi học mà vẫn đảm bảo giờ làm. Các con có thể đến trường từ 7h và tan học lúc 17h30.

Trong quãng thời gian trống, nhà trường có thể tổ chức cho các con học hát, thể dục, ca múa nhạc, vui chơi, giáo dục cộng đồng hoặc nghỉ ngơi, bởi mỗi đứa trẻ đều mong muốn giờ ra chơi được lâu hơn", bạn đọc này bày tỏ.

Điều khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng nhất là không có cơ quan nào cho phép người lao động trong giờ hành chính liên tục xin nghỉ để về đón con (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Tài khoản Chim Vành Khuyên băn khoăn vì sao không điều chỉnh giờ học theo hướng thống nhất, phù hợp hơn với lịch làm việc của đa số phụ huynh.

"Vì sao không thay đổi toàn diện, cho học sinh vào học lúc 7h45 và tan học từ 16h đến 17h?. Các con ra sớm vẫn có thể ở lại trường đọc sách trong thư viện, chờ bố mẹ đến đón muộn một chút cũng không vấn đề gì. Trong khi đó, lịch học hiện nay - vào lúc 7h15 và tan lúc 15h30 - thực sự đang đánh đố phụ huynh giữa việc đi làm và đưa đón con", tài khoản này chia sẻ.

Chị Uyên Vũ đề xuất điều chỉnh giờ học buổi chiều để phụ huynh thuận tiện hơn trong việc đưa đón con.

"Theo tôi, buổi chiều nên cho học sinh vào học muộn hơn. Thay vì bắt đầu lúc 13h30, có thể cho vào học lúc 14h20. Như vậy, sau khi học 3 tiết, các em sẽ tan vào khoảng 16h40 - vừa lúc phụ huynh tan làm về đón con. Cách này vừa giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ trưa, vừa phù hợp với lịch làm việc của cha mẹ, đôi bên đều thuận lợi", chị nêu ý kiến.

Bạn đọc Dinh Toan đặt vấn đề: "Việc sắp xếp thời gian học đâu có gì khó, sao Bộ Giáo dục không thống nhất áp dụng chung cho cả nước?".

Bạn đọc đưa ra ví dụ, buổi sáng, học sinh ăn sáng tại trường có mặt lúc 7h, giờ học từ 7h30 đến 9h (2 tiết), sau đó nghỉ giải lao 30 phút. Học tiếp từ 9h30 đến 11h (2 tiết).

Buổi trưa: Ăn trưa bán trú và nghỉ ngơi từ 11h đến 13h30.

Buổi chiều: Học 1 tiết từ 13h45 đến 14h30, nghỉ 30 phút, sau đó học 2 tiết từ 15h đến 16h30 rồi tan học.

"Nếu phụ huynh chưa kịp đón con ngay, nhà trường có thể tổ chức thêm một số lớp ngoại khóa như vẽ, âm nhạc, nhịp điệu... từ 17h đến 17h45. Điều này vừa giúp học sinh có thêm hoạt động bổ ích, vừa tạo thêm thu nhập cho giáo viên bộ môn", bạn đọc góp ý.

Nhìn ở góc độ khác, Hiep Nguyen cho rằng rất khó có thể tìm ra một khung giờ học vừa lòng tất cả phụ huynh, bởi mỗi người đều có hoàn cảnh và lý do riêng.

Anh nhấn mạnh, giáo viên được trả lương theo đặc thù nghề nghiệp, không thể so sánh với việc đi làm đủ 8 tiếng mỗi ngày như các ngành khác, bởi ngoài giờ lên lớp, họ còn phải chuẩn bị bài giảng, chấm bài, họp chuyên môn…

Anh nêu thực tế ở địa phương mình: "Tôi ở quê, làm công nhân đến 8-9h tối mới về mà cũng không ai kêu ca gì. Mọi người thường thuê xe chung đưa đón con đến trường, vừa an toàn, vừa tiện lợi".