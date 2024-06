Clip "em bé suýt nguy kịch khi bị ngã xuống hồ cá" nổi bật tuần qua

Thót tim tình huống em bé suýt bị đuối nước vì ngã xuống bể cá trong vườn

Những bể cá thường là điểm nhấn trang trí trong vườn nhà, nhưng với những gia đình có con nhỏ, đây có thể là một cái bẫy hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Đoạn clip dưới đây là một lời cảnh báo cho điều đó.

Thót tim tình huống em bé suýt bị đuối nước vì ngã xuống bể cá trong vườn (Video: Thu Hằng).

Đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra từ cuối năm 2023, nhưng mới được chia sẻ lên mạng xã hội những ngày gần đây. Sự việc xảy ra tại Hải Phòng, cho thấy 2 chị em đang chơi đùa cùng nhau cạnh hồ cá chép koi của gia đình.

Trong khi đang chơi đùa, bé trai đã bị mất đà và ngã cắm đầu xuống bể cá. Em bé cố gắng vùng vẫy, nhưng do bể cá quá sâu nên không thể trèo lên bờ được. May mắn vào thời điểm này, chị gái của cậu bé đã nhanh chóng chạy đi gọi người lớn đến hỗ trợ.

2 người phụ nữ sau đó đã chạy đến để kéo bé trai lên bờ kịp thời, trước khi xảy ra một vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Đoạn clip đã lập tức "gây sốt" cộng đồng mạng và được xem là lời cảnh báo cho những gia đình có xây dựng hồ cá trong nhà, phải luôn để mắt đến trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tốc độ đáng kinh ngạc của những chiếc xe đua địa hình

Chứng kiến tốc độ di chuyển của những chiếc xe đua địa hình trong khuôn khổ Giải đua xe Đường trường Thế giới, nhiều người đã phải thán phục kỹ năng xử lý tài tình của những tay đua.

Tuy nhiên, điều đáng ngưỡng mộ không kém đó là những khán giả đứng 2 bên đường đua để theo dõi, bởi lẽ chỉ cần một sai sót nhỏ của các tay đua có thể dẫn đến tai nạn vô cùng nghiêm trọng.

Tốc độ đáng kinh ngạc của những chiếc xe đua địa hình (Video: Reddit).

Khoảnh khắc 2 máy bay va chạm trên không khiến 1 phi công thiệt mạng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 2/6, tại Triển lãm Hàng không Beja, diễn ra tại Bồ Đào Nha, khi 2 chiếc máy bay đã va vào nhau trong lúc đang thực hiện màn bay đồng diễn.

Khoảnh khắc 2 máy bay va chạm trên không khiến 1 phi công thiệt mạng (Video: Twitter).

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy 2 chiếc máy bay Yakovlev Yak-52 của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã xảy ra va chạm khi đang trình diễn, khiến một chiếc máy bay lao thẳng xuống đất, trong khi chiếc còn lại đã may mắn hạ cánh được an toàn.

Vụ va chạm khiến phi công trong chiếc máy bay rơi xuống đất bị thiệt mạng. Danh tính của phi công này chưa được tiết lộ.

Nguyên do của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Cười nghiêng ngả trước những tình huống bất ngờ và hài hước trong cuộc sống

Những tình huống tai nạn, sự cố bất ngờ trong cuộc sống có thể khiến nhiều người lâm vào tình cảnh bối rối và xấu hổ, nhưng lại khiến cho những người chứng kiến phải bật cười nghiêng ngả.

Cười nghiêng ngả trước những tình huống bất ngờ và hài hước trong cuộc sống (Video: Weibo).

Xe máy điện đang di chuyển bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại trên một tuyến phố ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan, cho thấy khoảnh khắc một thanh niên đang điều khiển xe máy điện thì bất ngờ khói bốc ra nghi ngút.

Xe máy điện đang di chuyển bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội (Video: Newsflare).

Nam thanh niên này lập tức dừng xe, bỏ chạy ra xa. Ngay sau đó, chiếc xe máy điện bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Vụ nổ khiến những người đi đường hốt hoảng, nhiều ô tô đang dừng chờ đèn đỏ cũng phải lập tức lái ra xa ngọn lửa.

Thanh niên điều khiển xe máy điện kịp thời bỏ chạy trước khi vụ nổ xảy ra nên may mắn không bị thương.

Một chiếc xe cứu thương có mặt gần hiện trường đã chạy đến và nhân viên y tế sử dụng bình chữa cháy được trang bị trên xe hỗ trợ dập tắt đám cháy. Sự việc may mắn không gây thiệt hại nào về người.

Nguyên do của vụ việc được xác định vì chiếc xe máy điện sử dụng pin không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng khiến pin bị nổ sau một thời gian sử dụng.

Đu quay gặp sự cố khiến du khách xoay mãi không ngừng

Vị khách trong đoạn clip này hẳn đã có một trải nghiệm không thể nào quên khi chơi đu quay tại công viên giải trí, khi ghế ngồi của anh này gặp sự cố và xoay mãi không ngừng, tạo nên một tình huống vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Đu quay gặp sự cố khiến du khách xoay mãi không ngừng (Video: Reddit).

Lớp huấn luyện lặn dành cho trẻ sơ sinh gây tranh cãi

Một lớp dạy bơi tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, đã có sự tham gia của những đứa trẻ sơ sinh, gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Lớp huấn luyện lặn dành cho trẻ sơ sinh gây tranh cãi (Video: Weibo).

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy một em bé 10 tháng tuổi đã bám chặt vào thắt lưng của giáo viên dạy bơi, sau đó cùng người này lặn xuống dưới nước. Thay vì hoảng sợ, em bé thể hiện sự bình tĩnh và tự tin đáng kinh ngạc.

Các huấn luyện viên tại trung tâm này cho biết những đứa trẻ có thể làm quen và học bơi từ khi mới 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng để trẻ sơ sinh xuống nước từ quá sớm sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi trẻ vẫn chưa thể học được cách nhịn thở và có thể bị sặc nước, dẫn đến tai nạn.

Robot tự động dọn sạch chuồng bò thay cho con người

Hãng công nghệ Hà Lan Lely đã phát triển hệ thống robot giúp con người làm vệ sinh và dọn dẹp chuồng chăn bò một cách tự động. Giờ đây, những công việc đòi hỏi tay chân và sức người trong chăn nuôi cũng dần được thay thế bằng những hệ thống robot tự động.

Robot tự động dọn sạch chuồng bò thay cho con người (Video: Instagram).

Cắt tóc bằng rựa, kiểu cắt tóc không dành cho người yếu tim

Người dân tộc Miêu sống tại các tỉnh phía nam Trung Quốc có một cách thức cắt tóc truyền thống, đó là cắt tóc bằng những vật dụng dùng cho lao động sản xuất như rựa hay lưỡi liềm.

Cắt tóc bằng rựa, kiểu cắt tóc không dành cho người yếu tim (Video: QQ).

Đây là kiểu cắt tóc truyền thống và lâu đời của người dân tộc Miêu. Người thợ cắt tóc sẽ sử dụng rựa hoặc lưỡi liềm được mài sắc, sau đó khéo léo cắt và tỉa các phần tóc trên đầu một cách chính xác và uyển chuyển.

Theo truyền thông địa phương, kiểu cắt tóc truyền thống này có từ lâu đời, vào thời điểm người dân tộc Miêu không có các dụng cụ cắt tóc chuyên dụng như kéo hay lược. Kiểu cắt tóc truyền thống này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, khi chứng kiến màn cắt tóc bằng rựa hoặc lưỡi liềm, không phải ai cũng có đủ dũng cảm và sẵn sàng ngồi yên để trải nghiệm kiểu cắt tóc truyền thống này.

Khoảnh khắc bếp lò bất ngờ phát nổ kinh hoàng khi cả gia đình đang ngồi ăn tối

Camera giám sát tại một ngôi nhà ở thành phố Quý Châu, Trung Quốc, đã ghi lại được hình ảnh một gia đình đang ngồi ăn tối ở ngoài sân, ở giữa là một nồi lẩu lớn được kê trên bếp lò đặt ngay phía trên nền bê tông.

Khoảnh khắc bếp lò bất ngờ phát nổ kinh hoàng khi gia đình đang ngồi ăn tối (Video: PearlVideos).

Trong khi cả gia đình đang thưởng thức bữa ăn thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra, cùng với đó tia lửa và nước từ nồi lẩu bắn ra tung tóe. Sự việc diễn ra đột ngột khiến mọi người xung quanh hốt hoảng bỏ chạy.

Nguyên do của vụ nổ bắt nguồn từ nền bê tông phía dưới bếp lò, do không chịu được sức nóng nên đã phát nổ, khiến cả nồi lẩu cũng bị nổ theo và làm văng nước lẩu ở bên trong.

Sự việc khiến một số người bị bỏng nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Đoạn clip là lời cảnh báo cho những ai thường đặt bếp lò hoặc nấu nướng trực tiếp trên nền bê tông, có thể khiến bê tông phát nổ do không chịu được nhiệt độ cao.