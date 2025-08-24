“Ký ức mùa thu" lan tỏa niềm tự hào dân tộc của lớp người cao tuổi

Trong không khí hân hoan kỷ niệm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 23/8, Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái phối hợp cùng Câu lạc bộ Họa Mi TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Ký ức mùa thu.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức mùa thu” được tổ chức tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Nhân Ái (đường Văn Tiến Dũng, phường Tây Tựu, Hà Nội) (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham dự Chương trình có ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam; bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế (Help Age International) tại Việt Nam; Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật của Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái; ông Yamanaka Ken, Tổng giám đốc Công ty THNN FujiKen Việt Nam; đại diện Hội người cao tuổi TP Hà Nội; cùng đông đảo người cao tuổi và cán bộ, nhân viên Trung tâm Nhân Ái.

Ký ức tuổi thơ

Ngay từ sáng sớm, hội trường Trung tâm Nhân Ái đã rộn ràng, chật kín chỗ ngồi. Các cụ cao tuổi trong trang phục gọn gàng, tươi tắn, háo hức cùng cán bộ, nhân viên và khách mời chờ đón chương trình.

Tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn những cái bắt tay thân tình khiến các cụ như được sống trong không khí ngày hội lớn của dân tộc.

Mở màn, đội múa Nhân Ái trình diễn tiết mục Dòng máu Lạc Hồng, một bản hùng ca đầy khí thế, ca ngợi cội nguồn và sức sống trường tồn của dân tộc Việt. Những điệu múa dứt khoát, mạnh mẽ, hòa cùng âm nhạc rộn ràng, đã khơi dậy niềm tự hào, gợi nhớ những ngày thu lịch sử.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần biểu diễn Họa Mi ngày ấy - Ký ức tuổi thơ. Khán giả được sống lại trong ký ức Hà Nội thập niên 60-70 của thế kỷ trước, qua thước phim tư liệu và những ca khúc quen thuộc.

Các tiết mục được chăm chút tỉ mỉ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tốp ca Họa Mi thể hiện tiết mục Ca ngợi Tổ quốc (Hoàng Vân) trong tiếng vỗ tay vang dội. Giọng hát hồn nhiên, trong trẻo ngày nào, nay được cất lên bởi những cựu thiếu nhi năm xưa, nay đã trở thành các ông bà tóc bạc khiến người xem rưng rưng xúc động.

Đặc biệt, khi nghệ sĩ Hồng Thúy thể hiện ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày và nghệ sĩ Minh Hà hát Đi học, nhiều cụ già lặng lẽ lau nước mắt. Những giai điệu ngọt ngào ấy đưa họ trở về thời thơ ấu gian khó nhưng đầy kỷ niệm…

Cụ ông Vũ Quốc Tuấn, 98 tuổi, xúc động chia sẻ ngay tại hội trường: “Giọng hát của CLB Họa Mi tuy là khác ngày xưa nhưng vẫn giữ lại được tình cảm thân ái, tính nhân văn, gợi lại trong tim chúng tôi những tình cảm rất sâu sắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Cả khán phòng lắng lại, để rồi bùng lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng

Nếu phần đầu chương trình gợi lại ký ức tuổi thơ, thì phần hai đưa khán giả hòa mình trong hành trình lịch sử của dân tộc qua “5 ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng”.

Nghệ sĩ Minh Hà (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ Minh Hà và tốp múa Họa Mi trình diễn Áo mùa đông (Đỗ Nhuận), đưa người nghe về thời kháng chiến gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh. Tiếp đó, hai giọng ca Bích Diệp và Thanh Hương hòa quyện trong Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), gợi lại khoảnh khắc tưng bừng của ngày đất nước thống nhất.

Khép lại là màn hòa tấu kèn Tiến về Hà Nội, bản hùng ca bất tử. Âm thanh rộn rã của dàn kèn như đưa khán giả sống lại thời khắc lịch sử.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình văn nghệ, Ký ức mùa thu còn là dịp để các cụ được sống lại thời thanh xuân cống hiến. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rưng rưng xúc động của các cụ là minh chứng cho sức mạnh tinh thần mà nghệ thuật mang lại.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là Sự tri ân - Gắn kết - Nhân ái. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của xã hội trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi, để họ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái - chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình, các cụ được tiếp thêm niềm vui, sự gắn kết và niềm tự hào về chặng đường dân tộc đã đi qua. Đồng thời, qua đây phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội, bởi các cụ không chỉ là nhân chứng lịch sử mà còn là tấm gương, là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ”.

Tùng Dương