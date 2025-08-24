Apple kiện nhân viên tiết lộ bí mật thương mại cho Oppo

Vụ kiện không chỉ hé lộ những hành vi gián điệp công nghiệp tinh vi mà còn cho thấy cuộc chiến khốc liệt trên thị trường thiết bị đeo thông minh (Ảnh: Scmp).

Những cáo buộc cụ thể từ phía Apple

Theo đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang San Jose, California (Mỹ); nhân vật chính là Shi Chen, cựu kiến trúc sư hệ thống cảm biến của nhóm Apple Watch.

Apple cho biết Shi - người đã làm việc tại công ty từ năm 2020 đến tháng 6 - đã có những hành vi đáng ngờ trước khi chuyển sang làm việc cho InnoPeak Technology, bộ phận nghiên cứu của Oppo tại Hoa Kỳ.

Cụ thể, Apple cáo buộc rằng chỉ một ngày trước khi nghỉ việc, Shi đã sao chép 63 tài liệu mật từ hệ thống bảo mật của công ty vào một ổ USB cá nhân.

Không chỉ vậy, trong thời gian cuối làm việc, anh ta còn bị cho là đã chủ động tổ chức hàng chục cuộc họp riêng với các kỹ sư khác trong nhóm để thu thập những thông tin nhạy cảm về các dự án nghiên cứu và phát triển đang diễn ra.

Apple còn đưa ra những bằng chứng cho thấy Shi đã thông báo về các hoạt động của mình cho Zeng Zijing, phó chủ tịch phụ trách y tế của Oppo.

Để che giấu ý định của mình, Shi được cho là đã nói dối các đồng nghiệp rằng anh sẽ trở về Trung Quốc để chăm sóc cha mẹ và không có kế hoạch tìm việc mới.

Phản hồi từ Oppo

Về phía mình, Oppo đã đưa ra một tuyên bố chính thức, khẳng định họ không "chiếm đoạt bí mật thương mại của Apple".

Công ty cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa những cáo buộc này và hành vi của nhân viên nói trên trong thời gian làm việc tại Oppo”.

Hãng cũng cam kết sẽ tích cực hợp tác với quy trình pháp lý và tin tưởng rằng các thủ tục tố tụng công bằng sẽ làm sáng tỏ sự việc.

Vụ việc này không chỉ xoay quanh một cá nhân. Nó phản ánh bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thiết bị đeo thông minh.

Oppo là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc, gia nhập thị trường đồng hồ thông minh khá muộn vào năm 2020, năm năm sau khi Apple Watch ra mắt.

Theo công ty nghiên cứu IDC, thị trường thiết bị đeo thông minh tại Trung Quốc đang bùng nổ, với doanh số năm 2024 đạt 43,17 triệu chiếc, tăng gần 19% so với năm 2023. Trong cuộc đua này, Oppo đang nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ lớn như Huawei, Xiaomi và chính Apple.

Cuộc chiến pháp lý này hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, không chỉ định đoạt số phận của một kỹ sư mà còn có thể ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai gã khổng lồ trên thị trường toàn cầu.