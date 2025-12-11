Lan tỏa yêu thương qua hoạt động hiến máu nhân đạo

Sáng ngày 11/12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã trở thành điểm hẹn của hàng trăm tấm lòng nhân ái, cùng tham gia chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề "Tiếp máu khẩn cấp".

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều đơn vị y tế tại TPHCM đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt máu dự trữ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh và cứu người.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo người dân, cùng các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Tất cả đều chung một mục đích: đóng góp những giọt máu quý giá, tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang cần máu.

Trước khi tham gia hiến máu, mỗi tình nguyện viên đều được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, đảm bảo đủ điều kiện để hiến máu an toàn. Đây là một quy trình bắt buộc nhằm bảo vệ sức khỏe của cả người hiến và người nhận.

Chương trình "Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống" do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học triển khai, không chỉ là một hoạt động nhân đạo mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia, lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Chị Phan Thị Trang (39 tuổi) rạng rỡ chia sẻ: "Đây là lần thứ 7 tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi mong muốn được lan tỏa tinh thần nhân ái, những giá trị luôn hiện hữu trong xã hội".

ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cũng là một trong những người tiên phong tham gia hiến máu.

Theo các đơn vị y tế tại TPHCM, lượng máu dự trữ đang ở mức báo động, không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị, đặc biệt là các ca phẫu thuật, điều trị bệnh lý nặng và cấp cứu.

Tình trạng này gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, có thể dẫn đến trì hoãn hoặc gián đoạn quá trình điều trị, đe dọa tính mạng người bệnh.

Đối với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người bị tai nạn, mắc bệnh lý về máu hoặc cần phẫu thuật khẩn cấp, mỗi đơn vị máu đều mang ý nghĩa sống còn.

Sự thiếu hụt này không chỉ tạo áp lực lên hệ thống y tế mà còn khiến nhiều gia đình lo lắng, khi người thân cần truyền máu nhưng nguồn cung lại hạn chế.

Trong bối cảnh đó, hiến máu tình nguyện tiếp tục là giải pháp quan trọng và bền vững để đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời cho người bệnh.

Anh Nguyễn Ngọc Huy (32 tuổi, tài xế xe tải) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo. Mỗi lần như vậy đều có một cảm xúc khác nhau. Hy vọng việc làm nhỏ này sẽ giúp ích được cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội".

Chỉ với vài phút tham gia hiến máu, mỗi người đã có thể trực tiếp tạo nên sự khác biệt. Một đơn vị máu có khả năng hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân trong những trường hợp khác nhau, từ cấp cứu chấn thương, tai nạn giao thông đến phẫu thuật, điều trị bệnh mạn tính hay các tình huống cần truyền máu định kỳ.

Việc mỗi cá nhân chủ động hiến máu không chỉ giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống lưu trữ máu mà còn góp phần tạo nên nguồn lực y tế vững chắc, an toàn và minh bạch.