Ánh hào quang và vùng rủi ro sức khỏe ít được nhắc đến ở người trẻ

Khi tuổi trẻ bị mặc định là không dễ ốm

Theo BS.CKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc, Phó trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nam Sài Gòn, một trong những quan niệm sai lầm phổ biến là người trẻ ít có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chính suy nghĩ này khiến nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Mệt mỏi kéo dài thường được lý giải là do chưa quen áp lực, mất ngủ bị coi là hệ quả tất yếu của nhịp sống hiện đại, còn đau nhức cơ thể được chấp nhận như cái giá phải trả cho những nỗ lực và thành tích.

Thực tế, cơ thể người trẻ cũng có những giới hạn sinh học nhất định. Làm việc kéo dài, thiếu ngủ, ăn uống thất thường và chịu áp lực tâm lý liên tục có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng sức khỏe tinh thần. Điều đáng lo ngại là các rối loạn này thường tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng sống.

Ánh hào quang che khuất tín hiệu cảnh báo

Trong môi trường cạnh tranh cao, người trẻ thường phải duy trì hình ảnh tích cực và phong độ ổn định. Điều này vô hình trung trở thành “lớp che” khiến các vấn đề sức khỏe bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Không ít người chấp nhận làm việc quá sức, bỏ qua cảm giác kiệt quệ vì lo ngại đánh mất cơ hội hoặc bị đánh giá là thiếu bản lĩnh.

Văn hóa “luôn sẵn sàng” và “không được yếu mềm” khiến việc nghỉ ngơi hay tìm đến hỗ trợ y tế trở thành điều khó nói. Đây chính là vùng rủi ro lớn nhất, khi áp lực xã hội tác động trực tiếp đến hành vi chăm sóc sức khỏe cá nhân, khiến nhiều vấn đề chỉ được nhận diện khi đã vượt ngưỡng an toàn.

Những rủi ro sức khỏe phổ biến nhưng ít được gọi tên

Từ góc độ y khoa, các rủi ro sức khỏe ở người trẻ hoạt động cường độ cao thường không đến từ bệnh lý cấp tính, mà xuất phát từ sự mất cân bằng kéo dài.

Đầu tiên là tình trạng kiệt sức kéo dài, khi cơ thể không đủ thời gian và năng lượng để phục hồi. Biểu hiện có thể là mệt mỏi dai dẳng, giảm tập trung, đau nhức cơ - xương - khớp không rõ nguyên nhân.

Tiếp theo là rối loạn giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Việc ngủ ít, ngủ không sâu trong thời gian dài ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ, cảm xúc và khả năng kiểm soát căng thẳng. Nhiều trường hợp lo âu, trầm cảm ở người trẻ có thể khởi phát từ những rối loạn này mà không được nhận diện sớm.

Bên cạnh đó, nguy cơ chấn thương và tai biến do quá tải cũng gia tăng khi cơ thể buộc phải vận động liên tục trong điều kiện ánh sáng mạnh, thời gian làm việc kéo dài và áp lực cao. Khi sức bền suy giảm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Chăm sóc sức khỏe chủ động giúp người trẻ duy trì phong độ bền vững (Ảnh: BVCC).

Cảnh báo sớm từ bác sĩ chuyên khoa

Theo BS.CKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc, nhiều người trẻ chỉ tìm đến cơ sở y tế khi các biểu hiện mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ hay đau nhức kéo dài gây ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.

“Đáng lo là các dấu hiệu cảnh báo sớm thường bị bỏ qua vì tâm lý chủ quan và áp lực phải luôn duy trì hình ảnh năng động. Nhiều bạn trẻ thường chỉ đi khám khi không còn chịu nổi, trong khi việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và lắng nghe cơ thể mới là cách giúp phòng ngừa rủi ro”, bác sĩ Phúc chia sẻ.

Từ thực tiễn thăm khám, bác sĩ Phúc khuyến cáo người trẻ nên chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa thể chất và tinh thần, thay vì chỉ xử lý từng vấn đề đơn lẻ khi đã phát sinh hoặc trở nên nghiêm trọng.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng tham gia nhiều hoạt động xã hội và sự kiện quy mô lớn với cường độ cao, vai trò của y tế không thể chỉ giới hạn trong không gian bệnh viện. Việc đưa y tế đến gần hơn với đời sống, đặc biệt trong những môi trường áp lực, đang trở thành xu hướng cần thiết.

Việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đồng hành, hỗ trợ y tế tại các sự kiện lớn là một ví dụ cho cách tiếp cận y tế chủ động. Không chỉ sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, đội ngũ y tế còn góp phần theo dõi thể trạng, tư vấn và phòng ngừa rủi ro sức khỏe cho người trẻ ngay từ giai đoạn đầu.

Đưa sức khỏe trở lại vị trí trung tâm của thành công

Một xã hội hiện đại không thể đo lường thành công của người trẻ chỉ bằng hình ảnh rực rỡ hay thành tích ngắn hạn. Sức khỏe thể chất và tinh thần mới là nền tảng giúp họ phát triển bền vững và cống hiến lâu dài.

Chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị bệnh, mà là đồng hành cùng người trẻ trong những giai đoạn áp lực nhất của hành trình trưởng thành. Khi y tế được đặt đúng vị trí và hiện diện kịp thời, ánh hào quang sẽ không còn là cái giá phải trả bằng sức khỏe.

Ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng sức khỏe là điều cần được gìn giữ lâu dài. Nhận diện và chủ động bảo vệ những vùng rủi ro ít được nhắc đến chính là cách để người trẻ tỏa sáng một cách bền vững.