Đau chân do đá bóng, khi nào cần đi khám?

Trịnh Minh Hưng (27 tuổi, Đồng Nai) gửi câu hỏi về chuyên trang Ngoại thần kinh cột sống của báo Dân trí, với nội dung: “Tôi thường đá bóng với bạn bè cuối tuần, nhưng gần đây mỗi lần tăng tốc hoặc đổi hướng đều thấy đau nhói ở cổ chân và gối. Tôi không ngã, không va chạm mạnh, chỉ đau sau vài pha xoay người bất ngờ. Đây có phải chấn thương không bác sĩ”.

Theo BS.CKI Vi Văn Dương, bác sĩ chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, đây là tình trạng phổ biến ở người chơi bóng đá không chuyên, và cũng là lý do khiến những chấn thương ban đầu trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Bác sĩ Vi Văn Dương, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Không phải cơn đau nào sau vận động cũng là chấn thương

Theo BS Dương, đau sau khi chơi thể thao không phải trường hợp nào cũng giống nhau. Việc phân biệt đúng giữa mỏi cơ và chấn thương là yếu tố quan trọng giúp người chơi tránh những hệ quả đáng tiếc.

Mỏi cơ thông thường: là cảm giác đau, căng, nặng hoặc khó chịu ở cơ bắp, thường xuất hiện ở cơ bắp và sau vận động, lao động nhiều hoặc giữ tư thế quá lâu, giảm dần sau 24-48 giờ nghỉ ngơi.

Chấn thương: đau khu trú một bên, kèm sưng, bầm tím, đau tăng khi vận động hoặc tái phát nhiều lần sau mỗi trận đấu.

“Nhiều người đến khám trong tình trạng bong gân cổ chân hoặc tổn thương dây chằng mức độ nhẹ, nhưng do chủ quan, tiếp tục chơi thể thao khi chưa hồi phục hoàn toàn khiến tổn thương ngày càng nặng hơn, thời gian điều trị kéo dài hơn”, bác sĩ Dương cho biết thêm.

Những chấn thương nào thường gặp khi chơi đá bóng?

Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi cần phải tăng tốc, đổi hướng, xoay người và va chạm liên tục. Một số chấn thương thường gặp gồm:

Bong gân cổ chân: do tiếp đất sai tư thế hoặc lật cổ chân khi tranh chấp bóng.

Căng cơ - rách cơ đùi sau: xảy ra khi bứt tốc đột ngột, đặc biệt nếu khởi động chưa kỹ.

Rách sụn chêm, đứt dây chằng chéo gối: gặp trong các động tác xoay gối, đổi hướng gấp.

Viêm gân Achilles: thường xuất hiện ở người chơi bóng thường xuyên, vận động quá tải nhưng thiếu thời gian phục hồi.

Gãy xương, tổn thương phần mềm: do va chạm mạnh trực tiếp.

Trên thực tế, các loại chấn thương thường gặp ở bóng đá phong trào không khác nhiều so với bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở cách người chơi chuẩn bị tốt thể lực, kiểm soát cường độ vận động và xử trí khi có dấu hiệu đau. Việc chủ quan cùng phục hồi không đúng cách có thể khiến chấn thương kéo dài và để lại nhiều di chứng.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Bác sĩ Dương khuyến cáo, người chơi thể thao nên thăm khám sớm nếu gặp một trong các dấu hiệu sau:

Đau không giảm hoặc đau tăng dần sau 1-2 ngày nghỉ ngơi.

Sưng, đau, bầm tím rõ rệt quanh khớp cổ chân hoặc gối.

Cảm giác khớp lỏng, mất vững khi đi lại.

Đau tái phát nhiều lần sau mỗi trận bóng.

“Khám sớm giúp xác định chính xác loại và mức độ tổn thương. Nhiều trường hợp nếu được xử trí đúng ngay từ đầu có thể điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục”, bác sĩ Dương nhấn mạnh.

Điều trị chấn thương bóng đá thế nào?

Tùy mức độ chấn thương, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định phương án điều trị phù hợp:

Nghỉ ngơi, chườm lạnh, kê cao chân và dùng thuốc giảm đau - kháng viêm khi cần.

Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.

Tăng cường các bài tập ổn định khớp, phòng tái phát.

Phẫu thuật chỉ được cân nhắc khi mắc các tổn thương nặng (như đứt dây chằng, rách sụn chêm mức độ nặng…) hoặc không đáp ứng với điều trị bảo tồn.

Đặc biệt lưu ý khi có dấu hiệu sưng đau tăng nhanh, khớp biến dạng, không thể chịu lực, đi lại, tê bì lan xuống chân, khớp lỏng hoặc “kẹt”, người chơi nên sớm thăm khám để tránh kéo dài chấn thương và nguy cơ để lại di chứng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng cá nhân, giúp phục hồi an toàn và sớm trở lại vận động.