Chuẩn hóa đào tạo dược sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

Trong nhiều năm qua, đào tạo dược sĩ tại Việt Nam vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định giữa kiến thức lý thuyết và khả năng áp dụng vào thực hành lâm sàng. Thực tế cho thấy, môi trường bệnh viện - nơi dược sĩ trực tiếp tham gia vào quá trình sử dụng thuốc, tư vấn, theo dõi điều trị và phối hợp liên chuyên khoa - đóng vai trò không thể thay thế trong quá trình đào tạo.

Hoạt động cấp phát thuốc tại bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Theo DS.CKI Phạm Ngọc Thảo Uyên, Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, một dược sĩ hiện đại không chỉ dừng lại ở việc cấp phát thuốc, mà còn cần tham gia vào hoạt động dược lâm sàng, quản lý sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, cũng như tư vấn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Do đó, việc mở rộng mạng lưới cơ sở đào tạo thực hành đạt chuẩn là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng đào tạo ngành dược.

Đáp ứng tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo thực hành

Việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được công nhận là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên dược là kết quả của quá trình chuẩn hóa và đầu tư bài bản trong nhiều năm.

Đại diện bệnh viện cho biết, đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp lý, cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM.

Các buổi sinh hoạt chuyên môn cập nhật kiến thức và tăng cường kỹ năng nghề nghiệp (Ảnh: BVCC).

Cụ thể, bệnh viện sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, các khoa phòng được đầu tư đồng bộ.

Riêng khoa Dược được tổ chức theo quy trình rõ ràng, đáp ứng nhu cầu thực hành từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó, đội ngũ dược sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế có chuyên môn vững, giàu kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng hướng dẫn, kèm cặp sinh viên trong suốt thời gian thực tập, giúp người học từng bước làm quen với môi trường làm việc và chuẩn nghề nghiệp tại bệnh viện.

Môi trường thực hành đa chuyên khoa, sát với thực tế lâm sàng

Một trong những lợi thế nổi bật của mô hình đào tạo thực hành tại bệnh viện đa khoa là tính liên ngành và toàn diện.

Sinh viên dược khi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không chỉ được tiếp cận công việc tại khoa Dược, mà còn có cơ hội quan sát và phối hợp với nhiều chuyên khoa khác như Nội khoa, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Thần kinh - Cột sống…

Sinh viên được đào tạo tại bệnh viện Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Thông qua quá trình này, sinh viên có điều kiện hiểu rõ vai trò của dược sĩ trong toàn bộ chuỗi chăm sóc người bệnh, từ kê đơn, cấp phát, giám sát sử dụng thuốc cho đến theo dõi hiệu quả và phản ứng bất lợi của thuốc. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành tư duy dược lâm sàng - yếu tố được xem là “xương sống” của ngành dược hiện đại.

Nâng cao chất lượng nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn

Từ góc độ quản lý y tế, việc một bệnh viện tư nhân được công nhận là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên đại học ngành dược cho thấy sự chuyển biến tích cực trong xã hội hóa y tế và đào tạo nhân lực. Điều này giúp giảm áp lực cho các bệnh viện công lập, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội thực hành chất lượng cho sinh viên.

Dược sĩ Thảo Uyên cho biết, bệnh viện xác định vai trò không chỉ là nơi khám, chữa bệnh mà còn là đối tác đào tạo, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong việc hình thành thế hệ dược sĩ có chuyên môn vững, kỹ năng tốt và y đức nghề nghiệp.

Một trong những hạn chế lâu nay của đào tạo ngành dược là sự thiếu gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và cơ sở sử dụng lao động. Với việc tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo thực hành, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách này.

Sinh viên được tích lũy kinh nghiệm thực tế tại môi trường y tế chuyên nghiệp (Ảnh: BVCC).

Sinh viên sau thời gian thực tập tại bệnh viện không chỉ tích lũy kinh nghiệm thực tế, mà còn sớm làm quen với kỷ luật nghề nghiệp, tác phong làm việc trong môi trường y tế chuyên nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Việc được công nhận là cơ sở đào tạo thực hành dược sĩ không chỉ là thành quả, mà còn là trách nhiệm lâu dài đối với bệnh viện. Để giữ vững và phát huy vai trò này, bệnh viện liên tục cập nhật quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn và mở rộng các hoạt động đào tạo gắn với thực tiễn lâm sàng.

Nhân viên bệnh viện tiếp nhận, tư vấn cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành mô hình bệnh viện gắn liền với đào tạo - nghiên cứu - điều trị, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của hệ thống y tế Việt Nam.

Đối với sinh viên và các cơ sở đào tạo ngành dược, việc có thêm những địa chỉ thực hành đạt chuẩn, môi trường chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại là tín hiệu đáng mừng. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn góp phần chuẩn hóa năng lực hành nghề của dược sĩ trong tương lai.

Ở tầm rộng hơn, người hưởng lợi cuối cùng chính là người bệnh - khi được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên y tế, trong đó có dược sĩ, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tiễn và lấy chất lượng điều trị làm trọng tâm.