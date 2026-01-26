Bệnh viện đẩy mạnh dùng AI trong chẩn đoán hình ảnh: Có thay được bác sĩ?

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, chất lượng của ảnh chụp quyết định trực tiếp đến độ tin cậy của kết luận chuyên môn. Trên thực tế, hình ảnh thu được có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố, như chuyển động của người bệnh, thời gian chụp hoặc giới hạn của thiết bị.

Điều này dẫn đến một số chi tiết bị nhòe hoặc khó đánh giá, ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán chung.

Cải thiện chất lượng chẩn đoán, tối ưu quy trình

Trước thực tế trên và xu hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển y tế chất lượng cao, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không ngừng đầu tư, cập nhật các giải pháp AI trong chẩn đoán hình ảnh, giúp nâng cao độ chính xác và tối ưu hiệu quả điều trị.

Chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết luận chuyên môn điều trị (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, việc có được hình ảnh rõ ràng và ổn định giữa các lần chụp không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, mà còn giúp theo dõi hiệu quả, điều trị chính xác hơn.

Nhờ các thuật toán học sâu (Deep Learning), AI hỗ trợ quá trình xử lý hình ảnh, giúp giảm nhiễu, tăng độ sắc nét, cải thiện độ tương phản và làm rõ các chi tiết nhỏ. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong việc phát hiện sớm tổn thương, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tiến triển của bệnh.

Bên cạnh đó, AI còn góp phần tối ưu quy trình làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, nơi mỗi ngày phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều kỹ thuật chẩn đoán khác nhau.

Các hệ thống tích hợp AI hỗ trợ sắp xếp, phân tích và thông báo những hình ảnh nghi ngờ bất thường, giúp các bác sĩ nhanh chóng tập trung vào các trường hợp cần can thiệp sớm. Trong đó, có những tình huống thời gian can thiệp ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của người bệnh, như cấp cứu đột quỵ.

"Thực tế hoạt động tại một số cơ sở y tế, khi AI được tích hợp vào quy trình chẩn đoán hình ảnh, thời gian xử lý dữ liệu có thể được rút ngắn, góp phần giảm áp lực công việc cho đội ngũ y tế", bác sĩ Thanh nói.

Quy trình tiếp nhận và tư vấn tại Bệnh viện Nam Sài Gòn ngày càng được chuẩn hóa (Ảnh: BVCC).

AI có thay được bác sĩ?

Không chỉ mang lại lợi ích chuyên môn, AI còn góp phần cải thiện trải nghiệm thăm khám của người bệnh. Khi chất lượng hình ảnh được nâng cao và quy trình xử lý được tối ưu, nhu cầu chụp chiếu lại giảm xuống, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, hạn chế phát sinh chi phí và bớt căng thẳng. Điều này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc trẻ em - những nhóm thường dễ lo lắng khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán.

Khi quy trình chụp và xử lý hình ảnh vận hành mượt hơn, thời gian thực hiện cận lâm sàng và chờ kết quả được rút ngắn, giúp người bệnh cảm thấy thoải mái hơn và quá trình thăm khám trở nên liền mạch hơn.

ThS.BS Nguyễn Hữu Thanh khẳng định, dù mang lại nhiều lợi ích, AI không đóng vai trò thay thế bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị.

AI chỉ được xem như một công cụ hỗ trợ, giúp bác sĩ xử lý khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh hiệu quả hơn, góp phần giảm nguy cơ sai sót trong bối cảnh áp lực công việc cao. Còn quyết định cuối cùng vẫn dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng và đánh giá tổng thể của bác sĩ với từng trường hợp cụ thể.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh góp phần hỗ trợ bác sĩ đưa ra đánh giá chính xác (Ảnh: BVCC).

Tiếp tục mở rộng ứng dụng AI, tất cả vì người bệnh

Cùng với tiến trình số hóa y tế, AI được kỳ vọng sẽ ngày càng là công cụ hỗ trợ đắc lực trong chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong xu hướng đó, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng ứng dụng AI trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hướng tới chuẩn hóa quy trình và hỗ trợ bác sĩ trong thực hành lâm sàng.

"Việc ứng dụng công nghệ mới của chúng tôi không chỉ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn cải thiện trải nghiệm và tăng độ an tâm của người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, hướng đến mục tiêu: Tất cả vì người bệnh", đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ.