Hiểu đúng về chấn thương thể thao cho người chơi bóng đá ở mọi cấp độ

Trên các sân bóng từ chuyên nghiệp đến phong trào, những pha va chạm, tiếp đất sai tư thế hay nỗ lực quá sức đều có thể dẫn đến tổn thương. Nhiều chấn thương tưởng chừng đơn giản vẫn có thể để lại hệ quả lâu dài nếu không được thăm khám và điều trị đúng ngay từ đầu.

Những chấn thương bóng đá thường gặp nhất

Dù là cầu thủ chuyên nghiệp hay người chơi phong trào, các chấn thương trong bóng đá thường tập trung ở các khớp chịu lực và nhóm cơ hoạt động cường độ cao. Các tổn thương hay gặp gồm: bong gân, đứt dây chằng cổ chân, tổn thương dây chằng - sụn chêm khớp gối, và căng rách cơ - gân chi dưới.

Những chấn thương này thường xảy ra trong những tình huống đổi hướng đột ngột, tiếp đất sai tư thế hoặc va chạm trực diện. Không ít trường hợp ban đầu chỉ đau nhẹ, sưng hoặc hạn chế vận động thoáng qua, khiến người chơi chủ quan và tiếp tục thi đấu.

Các chấn thương trong bóng đá thường tập trung ở các khớp chịu lực và nhóm cơ hoạt động cường độ cao (Ảnh: BVCC).

Theo BS.CKI Sơn Tấn Ngọc, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, việc không thăm khám sớm hoặc tự điều trị có thể khiến tổn thương nặng dần, gây mất vững khớp, suy giảm khả năng vận động và kéo dài thời gian hồi phục. Nhiều ca bệnh khi đến bệnh viện đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị bảo tồn, buộc phải can thiệp chuyên sâu hơn.

Hành trình hồi phục chấn thương cổ chân phức tạp của cầu thủ trẻ

Một trong những minh chứng điển hình về tầm quan trọng của chẩn đoán và điều trị đúng cách là trường hợp của cầu thủ Bùi Vĩ Hào - tiền đạo trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Trong một buổi tập chuẩn bị cho mùa giải, anh gặp chấn thương cổ chân phức tạp, liên quan đến dây chằng và cấu trúc xương khớp, khiến nhiều người lo ngại về khả năng anh lỡ hẹn tại đấu trường SEA Games 33.

Sau khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương mác, tái tạo dây chằng và cố định khớp cổ chân theo phương án tối ưu. Đây là một ca chấn thương nặng và phức tạp, đòi hỏi can thiệp chính xác và theo dõi sát sao trong quá trình hồi phục.

Bác sĩ phẫu thuật nối dây chằng cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Theo đánh giá ban đầu, Vĩ Hào có thể cần khoảng 9-12 tháng để hồi phục và trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, quá trình điều trị và phục hồi sau phẫu thuật của anh ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn mong đợi.

Các bác sĩ cho biết, nếu tiếp tục đáp ứng tốt với phác đồ ở các giai đoạn tiếp theo, tiền đạo này có thể dần làm quen với bóng và tập luyện hồi phục thể lực sau khoảng 6 tháng kể từ thời điểm phẫu thuật - mở ra hy vọng cho khả năng trở lại thi đấu sau chấn thương.

Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của việc chẩn đoán sớm, lựa chọn phương án điều trị phù hợp và theo dõi chuyên sâu trong điều trị chấn thương thể thao thay vì để tổn thương tiến triển và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động.

Những lưu ý khi điều trị chấn thương

Qua thực tế điều trị, BS.CKI Sơn Tấn Ngọc cho rằng chấn thương cổ chân trong bóng đá thường phức tạp hơn biểu hiện ban đầu. Nhiều trường hợp không chỉ dừng ở bong gân hay gãy xương đơn thuần, mà đi kèm tổn thương dây chằng và phần mềm xung quanh, dễ bị bỏ sót nếu không được đánh giá đầy đủ.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh, việc chẩn đoán chính xác và lựa chọn phương án điều trị phù hợp ngay từ đầu đóng vai trò quyết định đến kết quả hồi phục. Bên cạnh can thiệp điều trị, phục hồi chức năng bài bản theo từng giai đoạn là yếu tố quan trọng giúp người bệnh sớm lấy lại khả năng vận động và hạn chế nguy cơ tái phát.

Bệnh nhân tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Trên thực tế, không phải mọi chấn thương bóng đá đều cần can thiệp phẫu thuật. Hướng điều trị phụ thuộc vào mức độ tổn thương, thời điểm phát hiện và tình trạng vận động của người bệnh. Với các chấn thương nhẹ, điều trị bảo tồn kết hợp phục hồi chức năng có thể mang lại hiệu quả nếu được theo dõi chặt chẽ.

Tuy nhiên, với những trường hợp tổn thương dây chằng, mất vững khớp hoặc gãy xương phức tạp, can thiệp chuyên sâu là cần thiết nhằm phục hồi cấu trúc giải phẫu và hạn chế nguy cơ di chứng về sau. Đồng thời, xây dựng lộ trình phục hồi chức năng bài bản được xem là yếu tố then chốt giúp người chơi thể thao sớm trở lại vận động an toàn.

Điều trị chấn thương thể thao tại cơ sở y tế chuyên sâu

Trong điều trị chấn thương thể thao, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở can thiệp kỹ thuật, mà ở việc chẩn đoán đầy đủ và lựa chọn phương án điều trị phù hợp ngay từ đầu. Theo BS.CKI Sơn Tấn Ngọc, tiếp cận điều trị toàn diện giúp hạn chế bỏ sót tổn thương, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt với các chấn thương liên quan đến dây chằng và khớp chịu lực.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chấn thương thể thao được điều trị theo hướng cá thể hóa, kết hợp chẩn đoán hình ảnh, can thiệp phù hợp và phục hồi chức năng bài bản. Mô hình này giúp người chơi thể thao - từ vận động viên chuyên nghiệp đến người chơi phong trào - sớm trở lại vận động an toàn và duy trì khả năng vận động lâu dài.