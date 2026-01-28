Có gì ở hệ thống MRI hơn 20 tỷ đồng tích hợp AI vừa hoạt động ở TPHCM?

Ngày 27/1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) chính thức đưa vào vận hành hệ thống MRI Signa ™ Prime 1.5T có giá hơn 20 tỷ đồng, do hãng công nghệ y tế hàng đầu GE Healthcare sản xuất, dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế.

Buổi lễ công bố vận hành hệ thống MRI Signa ™ Prime 1.5T tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BV).

Tích hợp nhiều công nghệ hàng đầu trong chẩn đoán hình ảnh

Hệ thống Signa ™ Prime 1.5T được trang bị nhiều công nghệ hàng đầu hiện nay, như Silenz 2.0 & PROPELLER (chống ồn tối đa, hỗ trợ ghi hình ổn định ở mọi tư thế), oZTEo (bổ sung góc nhìn về cấu trúc xương, giúp bác sĩ đánh giá toàn diện hơn), hay bộ đôi fMRI và FiberTrak (hỗ trợ lập “bản đồ” cho não bộ, với khả năng dựng hình chức năng và mô phỏng 3D các bó sợi thần kinh).

Hệ thống này còn tích hợp công nghệ AI thông minh (AIR Recon DL), sử dụng thuật toán học sâu (deep learning), hỗ trợ tái tạo hình ảnh chất lượng cao và tối ưu quy trình chụp.

ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ, công nghệ AI tích hợp trong hệ thống MRI mang lại ba lợi ích quan trọng.

Thứ nhất, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, luồng công việc trôi chảy, thời gian chụp chiếu nhanh hơn. Thứ hai, AI ứng dụng trong kỹ thuật tạo và dựng hình ảnh, làm cho hình ảnh rõ nét, loại bỏ được những nhiễu ảnh từ các cử động của bệnh nhân.

Thứ ba, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong đánh giá hình ảnh giúp bác sĩ phân tích chính xác tổn thương hơn, tăng khả năng chẩn đoán chính xác cho người bệnh.

Hệ thống Signa ™ Prime 1.5T được trang bị nhiều công nghệ hiện đại (Ảnh: BV).

“Ngoài AI, máy Signa ™ Prime 1.5T còn có khả năng chụp tầm soát bệnh mạch máu không tiêm thuốc cản quang, chụp xương không nhiễm xạ…

Việc sở hữu hệ thống MRI trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại của bệnh viện, lấy chất lượng chẩn đoán - hiệu quả điều trị - trải nghiệm người bệnh làm trọng tâm”, ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương nói.

Mang lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân

BSCK1 Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp nhận tổng số lượt chẩn đoán hình ảnh (bao gồm MRI, CT-Scan và X-quang) lên đến hàng trăm ca.

Từ năm 2018, bệnh viện đã trang bị hệ thống MRI hiện tại. Theo thời gian, cùng với việc gia tăng số lượng bệnh nhân và mở rộng các chuyên khoa lâm sàng, công suất hoạt động của hệ thống cũng ngày càng tăng.

Hiện nay, mỗi ngày, bệnh viện thực hiện chụp MRI khoảng 40 trường hợp. Trong khi đó, công suất tối ưu của máy đạt khoảng 30 ca/ngày. Điều này dẫn đến việc sẽ có 8-10 người bệnh phải chuyển sang chụp vào buổi chiều hoặc hẹn sang ngày hôm sau, gây bất tiện và ảnh hưởng đến kế hoạch điều trị, sinh hoạt của họ.

BSCK1 Nguyễn Hữu Thanh theo dõi hình ảnh chụp MRI của bệnh nhân (Ảnh: HL).

Chính vì vậy, việc đầu tư hệ thống MRI mới có ý nghĩa chiến lược trong việc phục vụ tốt nhất, để người bệnh không phải chờ đợi lâu khi cần chụp chiếu hình ảnh.

Không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân, hệ thống mới còn giúp giảm tải đáng kể cho đội ngũ y tế. Các quy trình được tự động hóa giúp kỹ thuật viên thao tác nhanh hơn, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và giảm áp lực trong những ngày cao điểm.

Song song với việc đầu tư MRI, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cũng triển khai kế hoạch nâng cấp đồng bộ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác.

Hiện, khoa Chẩn đoán hình ảnh đang cải tạo một phòng chức năng để lắp đặt hệ thống X-quang treo trần. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chuẩn bị đưa vào vận hành thêm máy CT-Scan thế hệ mới, hỗ trợ chụp chiếu chuyên sâu về tim mạch và mạch máu.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là nâng cao công suất hoạt động mà còn hướng đến việc mở rộng danh mục kỹ thuật cao, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chẩn đoán hình ảnh, để mang lại chất lượng điều trị và sự an tâm cho bệnh nhân”, bác sĩ Thanh khẳng định.